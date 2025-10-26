IA crava resultado de João Fonseca x Alejandro Davidovich Fokina

O tenista João Fonseca, atual número 47 do mundo e o brasileiro mais bem ranqueado, está na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O jovem de 19 anos enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina neste domingo (25), às 11h30 (de Brasília). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular a final.

A tecnologia palpitou em uma vitória do brasileiro. Contudo, a IA previu um confronto recheado de emoções. De acordo com a previsão, João Fonseca irá vencer o confronto por 2 sets a 1, sendo o último decidido em um tiebreak. Veja abaixo:

Simulação da IA para João Fonseca x Alejandro Davidovich Fokina

1º set: 6–4 Fonseca

O espanhol começou agressivo, usando muito o slice e bolas altas para tirar João do ritmo. Mas Fonseca manteve a calma, sacou com potência e explorou o forehand pesado cruzado.

No 5–4, ele conseguiu a quebra decisiva com um winner na paralela e fechou o set com um ace a 211 km/h.

Estatísticas:

Aces: Fonseca 4 – Fokina 1

Winners: Fonseca 13 – Fokina 9

Erros não forçados: Fonseca 8 – Fokina 12

2º set: 3–6 Fokina

Fokina reagiu. Mais sólido, devolvendo profundamente e usando o drop shot com precisão, o espanhol passou a ditar o ritmo. Fonseca teve um breve momento de frustração com erros de forehand e o espanhol aproveitou.

No 4–3, Davidovich conseguiu a quebra e manteve a vantagem, fechando o set com um voleio perfeito na rede.

Estatísticas:

Quebras: Fonseca 0/2 – Fokina 2/3

Forehands vencedores: Fonseca 6 – Fokina 10

3º set: 7–6(5) Fonseca

O terceiro set foi uma batalha. Ambos mantiveram o saque até o tiebreak, com longas trocas de mais de 20 golpes. A torcida brasileira pulsava a cada ponto.

No tiebreak, Fonseca abriu 4–2 com um smash e, mesmo sob pressão, fechou o jogo com um winner na linha após um rali incrível de 27 golpes.

Estatísticas finais:

Aces: Fonseca 9 – Fokina 3

Winners: Fonseca 34 – Fokina 29

Erros não forçados: Fonseca 21 – Fokina 26

Tempo de jogo: 2h19min