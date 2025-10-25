João Fonseca pode superar ídolos brasileiros caso seja campeão na Basileia

O tenista João Fonseca, atual número 47 do mundo e o brasileiro mais bem ranqueado, pode entrar para a história do tênis nacional caso conquiste o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça. O jovem de 19 anos enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina neste domingo (25), às 11h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O campeão do torneio ganha 500 pontos, o que faria Fonseca dar um salto de mais de 20 posições no ranking e alcançar, no mínimo, a 28ª colocação – o seu melhor ranking na carreira. Com essa marca, ele superaria Luiz Mattar, Marcos Hocevar, Jaime Oncins, Carlos Kirmayr e Flávio Saretta, entrando para o top-10 dos brasileiros mais bem ranqueados da história.

O carioca é o primeiro a decidir um evento acima do nível 250 desde Gustavo Kuerten no Masters 1000 de Indian Wells em 2003.

➡️Veja os lances da vitória de João Fonseca sobre Munar pela semi no ATP Basileia

Top-10 brasileiros no ranking ATP

1 - Gustavo Kuerten (1º)

2 - Thomaz Bellucci (21º)

3 - Thomaz Koch (24º)

4 - Fernando Meligeni (25º)

5 - Luiz Mattar (29º)

6 - Marcos Hocevar (30º)

7 - Jaime Oncins (34º)

8 - Carlos Kirmayr (36º)

9 - Flávio Saretta (44º)

10 - João Fonseca (47º)

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Como foi a semifinal entre João Fonseca e Munar pela ATP Basileia?

O primeiro set começou com superioridade do espanhol, que abriu o placar com a vitória do primeiro game e manteve um jogo consistente. João Fonseca, porém, não deixou o adversário abrir vantagem no placar e igualou o jogo em diversos momentos da parcial.

continua após a publicidade

A etapa foi marcada por uma sequência de aces de ambos os lados e por importantes bolas na paralelas. A disputa seguiu equilibrada até o tie-break, quando o brasileiro demonstrou estratégia e frieza para garantir os pontos. Com isso, João Fonseca venceu o primeiro set por 7 a 6.

Na segunda metade da partida, o brasileiro saiu na frente com um game perfeito, mas a vantagem não durou muito. Aproveitando os erros de Fonseca, Munar quebrou o serviço de João e conquistou três games consecutivos. Mesmo assim, o brasileiro, com ataques precisos e eficientes, voltou a crescer na partida, devolveu a quebra, e virou para 6 a 5.

continua após a publicidade

No momento decisivo, João Fonseca mostrou maturidade e força mental. Na primeira chance que teve de quebrar novamente o serviço do espanhol e fechar o jogo, garantiu a vitória.