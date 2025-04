Cleveland Cavaliers alcançou um marco notável ao registrar sua 60ª vitória na temporada, um feito que não ocorria desde a era LeBron James. A vitória aconteceu no último domingo (30) contra o LA Clippers, com o placar de 127 a 122. A última vez que os Cavs alcançaram 60 vitórias foi em 2009/10, com um recorde de 61-21. O recorde da franquia é de 66-16, estabelecido em 2008/09, ambas as temporadas finais da primeira passagem de LeBron James pelos Cavaliers.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jarrett Allen, o pivô da equipe, reconheceu o significado de alcançar tal feito sem a presença de James.

- Quer gostemos ou não, LeBron é o rosto desta cidade e fez tanto. Estamos tentando fazer algo especial e esperamos conseguir - disse Allen.

Donovan Mitchell, estrela da equipe, enfatizou a importância de reconhecer esses momentos. Ele contribuiu com 24 pontos, 12 rebotes e sete assistências na partida.

- Celebre as pequenas vitórias, e nós vamos. Tem sido um grande ano. Todos os nossos sacrifícios e trabalho duro estão valendo a pena. É grande para a organização e a cidade - disse Mitchell.

continua após a publicidade

➡️Ja Morant repete ‘gesto de arma’ e é multado pela NBA: ‘Não me importo mais’

Kenny Atkinson, técnico dos Cavaliers, expressou sua satisfação com o desempenho da equipe. Ele se tornou o 13º técnico na história da NBA a alcançar 60 vitórias em sua primeira temporada com uma nova equipe.

- Meu objetivo interno era como poderíamos melhorar em relação ao ano passado. Para esta equipe levar isso a outro nível e quebrar isso diz muito - declarou Atkinson.

continua após a publicidade

Apesar de uma sequência de quatro derrotas, a maior da temporada, os Cavaliers mostraram resiliência, vencendo quatro de seus últimos cinco jogos. Com sete jogos restantes na temporada regular, os Cavs estão bem posicionados para entrar nos playoffs com força total. A prioridade de Atkinson permanece na saúde e no desempenho da equipe.