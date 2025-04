O Golden State Warriors emendou uma sequência de cinco vitórias na NBA, três delas em abril e com um fator comum: exibições brilhantes do astro Stephen Curry. Os números extraordinários não surpreenderam os internautas, uma vez que o fenômeno "Curry de abril" já é conhecido entre os fãs da liga. O armador teve outras séries de grandes atuações no quarto mês do ano, especialmente em 2021.

As três partidas de Curry em abril de 2025 até agora

1º de abril (134 x 125 vs Grizzlies): 52 pontos, 8 assistências e 12 rebotes

3 de abril (123 x 116 vs Lakers): 37 pontos, 6 assistências e 3 rebotes

4 de abril (118 x 104 vs Nuggets): 36 pontos, 5 assistências e 2 rebotes

Médias por jogo: 41.6 pontos, 6.3 assistências e 5.6 rebotes

Por enquanto, os números de Curry são até superiores ao inesquecível abril de 2021, quando teve médias de 37.3 pontos, 6.1 rebotes e 4.6 assistências. Na época ainda mais dependente do armador, a equipe terminou o mês com oito vitórias e oito derrotas. Com bons resultados em maio, a franquia da Califórnia conseguiu vaga no play-in daquela temporada, mas não chegou aos playoffs após derrotas para Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies.

Os Warriors precisarão de outro mês inspirado de Curry. Afinal, ainda brigam pela melhor posição possível na equilibrada Conferência Oeste. A equipe comandada por Steve Kerr disputará outros cinco confrontos da temporada regular em abril. Atual quinto colocado, o time californiano almeja a terceira posição para ter vantagem no mando de quadra na rodada inicial dos playoffs. Por outro lado, também ainda corre risco de descer para a zona de play-in.

Stephen Curry focado durante jogo contra o Los Angeles Lakers (Foto: Michael Owens / AFP)

Veja reações da web ao início de mês do armador.

Tradução: "O Curry de abril é o melhor jogador de basquete que já existiu."

Tradução: "Eu escolho o Steph Curry de abril acima de qualquer jogador da NBA na história."

Próximo compromisso do Warriors de Curry na NBA

Depois de vencer confrontos diretos contra Lakers e Nuggets, o Golden State Warriors enfrenta o segundo colocado Houston Rockets neste domingo (6), às 21h30 (de Brasília), no Chase Center, em San Francisco.

Calendário dos Warriors até o fim da temporada regular

6 de abril - Houston Rockets (casa)

8 de abril - Phoenix Suns (fora)

9 de abril - San Antonio Spurs (casa)

11 de abril - Portland Trail Blazers (fora)

13 de abril - Los Angeles Clippers (casa)

Os playoffs começam no dia 19 de abril

Veja abaixo a classificação parcial da Conferência Oeste da NBA.