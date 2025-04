Ja Morant repete ‘gesto de arma’ e é multado pela NBA: ‘Não me importo mais’

A advertência recebida por Ja Morant, após jogo contra o Golden State Warriors, não o impediu de repetir o "gesto de arma" no duelo seguinte. O lance aconteceu durante a vitória do Memphis Grizzlies sobre Miami Heat nesta quinta-feira (3). Apesar da recepção ruim nas mídias, segundo a imprensa norte-americana, o armador pareceu não se importar mais com as críticas por comportamento. A atitude, no entanto, rendeu mais uma punição ao jogador.

- Já estou acostumado. Tenho sido praticamente um vilão por dois anos agora. Qualquer coisinha, se alguém puder dizer algo negativo sobre mim, vai aparecer por aí. Então, sim, não me importo mais - declarou Ja, ao destacar as críticas e punições dos últimos anos.

No último caso, contra o Warriors, a NBA não interpretou o ato da última terça-feira (1º) de Ja Morant de natureza violenta, segundo informações do jornalista Shams Charania, da "ESPN". Com isso, o jogador do Grizzlies e Hield continuam com "apenas" uma advertência.

Agora, a liga norte-americana de basquete volta a punir Ja Morant. A nova atitude rendeu uma multa de $ 75 mil pela NBA por "reproduzir duas vezes um gesto inapropriado dentro de quadra".

Ademais, não é a primeira vez que Ja Morant é investigado e punido pela NBA por problemas com armas. Em junho de 2023, ele foi suspenso por 25 jogos ao aparecer nas redes sociais em porte de armas de fogo. Antes disso, o jogador já havia sido acusado de mostrar para um adolescente uma arma no Tennesse, onde mora.

