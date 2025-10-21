Carlos Prates promete cinturão do UFC ao Brasil e algoz provoca: ‘Você não’

Embora tenha uma longa e vitória história com o UFC, o Brasil nunca conquistou o cinturão no peso meio-médio (77 Kg). Esse feito inédito se tornou o principal foco de Carlos Prates, que prometeu cumprir com essa "dívida" aos brasileiros. O lutador da Fighting Nerds pode estar próximo da disputa caso vença no UFC 322 em novembro deste ano.

— Eu tenho uma dívida com o Brasil, irmão. O Brasil não tem um cinturão até 77 kg. Eu vou trazer. Nunca teve. Eu vou ser o primeiro — disse o brasileiro, durante entrevista ao "UFC Podcast".

Em conversa com o narrador Leandro Mamute e o ex-lutador Rodrigo Minotauro, Prates relembrou os principais momentos no mundo da luta – desde a entrada no Muay Thai até a estreia no UFC e a derrota para Ian Garry. O revés, aliás, foi o primeiro em seis anos durante sua carreira no MMA e o único no Ultimate.

Principal nome brasileiro dos meio-médios, o "Pesadelo" registra cinco vitórias por nocaute em seis lutas disputadas. Todos os triunfos de Prates foram recompensados por bônus de performance pelo UFC. Em contrapartida, ao subestimar a "inteligência de jogo" de seu oponente, como admitiu, uma dura derrota por decisão unânime contra o irlandês terminou como consequência.

Mesmo após as provocações que antecederam o combate e o resultado negativo, uma relação harmoniosa entre Prates e Garry parece ter sido estabelecida. Essa "amizade" pôde ser vista nas redes sociais na manhã desta terça-feira (21). Depois que a declaração do brasileiro foi compartilhada pelo perfil do ‘UFC Fight Pass’, streaming do Ultimate, uma provocação de seu algoz divertiu a seção de comentários da publicação no Instagram.

— Não, amigo. Não vai ser você não — escreveu Ian Garry, sobre a promessa de Prates sobre o cinturão do UFC.

Prates segue na disputa pelo topo no UFC

Não demorou para Carlos Prates se recuperar da derrota contra Garry no início do ano. Meses depois, em agosto, o brasileiro voltou a brilhar no octógono do UFC e nocauteou o norte-americano Geoff Neal ainda no primeiro round.

Em busca de subir no ranking e conquistar sua chance de disputar o título, Prates já tem compromisso marcado no UFC contra o ex-campeão inglês Leon Edwards (4º colocado). A luta acontecerá, em Nova York, no dia 15 de novembro pelo card principal do UFC 322.