menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Super Crown: Nyjah Huston se rende a Ginwoo Onodera e Rayssa Leal

Heptacampeão celebrou andar de skate ao lado dos talentos da nova geração

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
16:44
Ginwoo Onodera conquistou o Super Crown pela primeira vez
imagem cameraGinwoo Onodera conquistou o Super Crown pela primeira vez (Foto: Pablo Vaz/ SLS)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sete vezes campeão do SLS Super Crown e medalhista olímpico, o norte-americano Nyjah Huston é um astro consolidado do skate mundial. Neste domingo (7), porém, se rendeu aos talentos da nova geração, como o japonês Ginwoo Onodera e a brasileira Rayssa Leal. Na final masculina, terminou em terceiro lugar, enquanto assistiu ao jovem de 15 anos brilhar na pista do Ginásio do Ibirapuera.

continua após a publicidade

➡️Tetracampeã, Rayssa Leal se emociona após título: 'Não preciso provar nada pra ninguém'

➡️Quem é Ginwoo Onodera, fenômeno japonês de 15 anos que brilhou no Super Crown

Onodera foi campeão em sua primeira participação no Super Crown, curiosamente a mesma idade em que Huston levantou seu primeiro troféu da liga. Assim como o público presente para assistir à final, o norte-americano foi arrebatado pelo talento do jovem japonês. Os dois trocaram cumprimentos calorosos após as voltas e Nyjah chegou a filmar a última manobra de Ginwoo, que lhe garantiu o título.

— Era só uma questão de tempo para ele começar a ganhar um monte de títulos, definitivamente esse é só o começo pra ele - disse, aproveitando para exaltar também Rayssa Leal e o clima da torcida brasileira.

continua após a publicidade

— O Brasil tem sempre a melhor energia e isso só está ficando melhor a cada ano, especialmente agora que temos tanta inspiração pela Rayssa, por tudo o que ela tem feito pelo skate, pelo skate feminino - declarou.

Atento à nova geração, Nyjah Huston celebrou a oportunidade de disputar mais uma edição de Super Crown em alto nível. A final foi marcada por uma chuva de "Nine Clubs" e foi definida na última manobra, entre Ginwoo Onodera e Sora Shirai.

continua após a publicidade

— Só estou grato por ainda ter a chance de dividir a pista com esses caras, porque se você me perguntasse, há 16 anos, se hoje eu ainda estaria competindo numa final como essa, eu responderia "Nem a pau! De jeito nenhum!" - disse Nyjah.

Nyjah Huston levou o Super Crown em 2024
Nyjah Huston levou o Super Crown em 2024 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja a classificação da final masculina

    1.
  1. Ginwoo Onodera (JAP) - 37.3
    2. 2.
  2. Sora Shirai (JAP) - 36.6
    3. 3.
  3. Nyjah Huston (EUA) - 27.5
    4. 4.
  4. Angelo Caro (PER) - 25.4
    5. 5.
  5. Kairi Netsuke (JAP) - 18.3
    6. 6.
  6. Giovanni Vianna (BRA) - 16.3

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias