Super Crown: Nyjah Huston se rende a Ginwoo Onodera e Rayssa Leal

Sete vezes campeão do SLS Super Crown e medalhista olímpico, o norte-americano Nyjah Huston é um astro consolidado do skate mundial. Neste domingo (7), porém, se rendeu aos talentos da nova geração, como o japonês Ginwoo Onodera e a brasileira Rayssa Leal. Na final masculina, terminou em terceiro lugar, enquanto assistiu ao jovem de 15 anos brilhar na pista do Ginásio do Ibirapuera.

continua após a publicidade

➡️Tetracampeã, Rayssa Leal se emociona após título: 'Não preciso provar nada pra ninguém'

➡️Quem é Ginwoo Onodera, fenômeno japonês de 15 anos que brilhou no Super Crown

Onodera foi campeão em sua primeira participação no Super Crown, curiosamente a mesma idade em que Huston levantou seu primeiro troféu da liga. Assim como o público presente para assistir à final, o norte-americano foi arrebatado pelo talento do jovem japonês. Os dois trocaram cumprimentos calorosos após as voltas e Nyjah chegou a filmar a última manobra de Ginwoo, que lhe garantiu o título.

— Era só uma questão de tempo para ele começar a ganhar um monte de títulos, definitivamente esse é só o começo pra ele - disse, aproveitando para exaltar também Rayssa Leal e o clima da torcida brasileira.

continua após a publicidade

— O Brasil tem sempre a melhor energia e isso só está ficando melhor a cada ano, especialmente agora que temos tanta inspiração pela Rayssa, por tudo o que ela tem feito pelo skate, pelo skate feminino - declarou.

Atento à nova geração, Nyjah Huston celebrou a oportunidade de disputar mais uma edição de Super Crown em alto nível. A final foi marcada por uma chuva de "Nine Clubs" e foi definida na última manobra, entre Ginwoo Onodera e Sora Shirai.

continua após a publicidade

— Só estou grato por ainda ter a chance de dividir a pista com esses caras, porque se você me perguntasse, há 16 anos, se hoje eu ainda estaria competindo numa final como essa, eu responderia "Nem a pau! De jeito nenhum!" - disse Nyjah.

Nyjah Huston levou o Super Crown em 2024 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Veja a classificação da final masculina

1 . Ginwoo Onodera (JAP) - 37.3 2 . Sora Shirai (JAP) - 36.6 3 . Nyjah Huston (EUA) - 27.5 4 . Angelo Caro (PER) - 25.4 5 . Kairi Netsuke (JAP) - 18.3 6 . Giovanni Vianna (BRA) - 16.3

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial