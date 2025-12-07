Super Crown: Nyjah Huston se rende a Ginwoo Onodera e Rayssa Leal
Heptacampeão celebrou andar de skate ao lado dos talentos da nova geração
Sete vezes campeão do SLS Super Crown e medalhista olímpico, o norte-americano Nyjah Huston é um astro consolidado do skate mundial. Neste domingo (7), porém, se rendeu aos talentos da nova geração, como o japonês Ginwoo Onodera e a brasileira Rayssa Leal. Na final masculina, terminou em terceiro lugar, enquanto assistiu ao jovem de 15 anos brilhar na pista do Ginásio do Ibirapuera.
Onodera foi campeão em sua primeira participação no Super Crown, curiosamente a mesma idade em que Huston levantou seu primeiro troféu da liga. Assim como o público presente para assistir à final, o norte-americano foi arrebatado pelo talento do jovem japonês. Os dois trocaram cumprimentos calorosos após as voltas e Nyjah chegou a filmar a última manobra de Ginwoo, que lhe garantiu o título.
— Era só uma questão de tempo para ele começar a ganhar um monte de títulos, definitivamente esse é só o começo pra ele - disse, aproveitando para exaltar também Rayssa Leal e o clima da torcida brasileira.
— O Brasil tem sempre a melhor energia e isso só está ficando melhor a cada ano, especialmente agora que temos tanta inspiração pela Rayssa, por tudo o que ela tem feito pelo skate, pelo skate feminino - declarou.
Atento à nova geração, Nyjah Huston celebrou a oportunidade de disputar mais uma edição de Super Crown em alto nível. A final foi marcada por uma chuva de "Nine Clubs" e foi definida na última manobra, entre Ginwoo Onodera e Sora Shirai.
— Só estou grato por ainda ter a chance de dividir a pista com esses caras, porque se você me perguntasse, há 16 anos, se hoje eu ainda estaria competindo numa final como essa, eu responderia "Nem a pau! De jeito nenhum!" - disse Nyjah.
Veja a classificação da final masculina
- Ginwoo Onodera (JAP) - 37.3
- Sora Shirai (JAP) - 36.6
- Nyjah Huston (EUA) - 27.5
- Angelo Caro (PER) - 25.4
- Kairi Netsuke (JAP) - 18.3
- Giovanni Vianna (BRA) - 16.3
