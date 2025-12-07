Brasil é atropelado e perde a primeira no Mundial de Handebol feminino

O Brasil perdeu para a Noruega, por 33 a 14, em confronto válido pela segunda rodada da segunda fase do Mundial de Handebol Feminino. A partida, realizada em Dortmund (ALE), neste domingo (7), marcou a primeira derrota das Leoas na competição.

continua após a publicidade

➡️Futsal: Bola e Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, Emily exalta companheiras

Nora Mork, da Noruega, fez 4 gols contra o Brasil, pelo Mundial de Handebol feminino (Foto: Divulgação/Federação Internacional de Handebol)

O primeiro tempo entre Brasil e Noruega foi bastante movimentado. As Leoas tiveram dificuldade em parar o melhor ataque da competição, que logo no início da partida, imprimiu seu ritmo. Sob o comando de Hovden, a seleção europeia chegou a abrir 7 a 1, com cerca de seis minutos. A camisa 26, inclusive, anotou três dos sete gols noruegueses até aquele momento. A Seleção Brasileira até melhorou no quesito ofensivo, mas não conseguia frear o ímpeto da Noruega. A primeira etapa terminou em 18 a 7 para as europeias.

Bruna de Paula, jogadora do Brasil, em jogo pelo Mundial de handebol feminino (Foto: Divulgação/Federação Internacional de Handebol)

A segunda etapa seguiu um padrão parecido com a primeira. O Brasil não encontrou soluções para marcar o ataque da Noruega e viu a equipe adversária dominar as ações mais uma vez. Por outro lado, as norueguesas não baixaram a guarda e continuaram pressionando as brasileiras. O placar terminou em 33 a 14 para a Noruega.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esta foi a primeira derrota do Brasil no Mundial. Mas, apesar disso, a equipe está classificada para as quartas de final da competição, onde enfrentará a Alemanha. A partida será realizada na terça-feira (9), às 12h45 (de Brasília).