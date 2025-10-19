menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Treinador de Borrachinha esclarece polêmicas após UFC Vancouver

Borrachinha está se preparando para o Mundial

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcus Vinicius Alves Dantas,Nathalia Gomes,
Dia 19/10/2025
13:42
Atualizado há 0 minutos
Borrachinha bateu o peso dos meio-pesados, mas foi multado em 20% da bolsa (Foto: Reprodução/YouTube)
imagem cameraBorrachinha em apresentação no UFC (Foto: Reprodução/YouTube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

André Benkei, preparador físico e novo head coach (coordenador) de treino do lutador Paulo "Borrachinha", explicou ao Lance! sobre as publicações provocativas do atleta em seu perfil oficial após a luta da noite de sábado (18), pelo UFC Vancouver. Segundo o profissional, as falas surgiram de uma rivalidade criada por Reinier De Ridder, quando o brasileiro foi cogitado para substituir Anthony Hernandez.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Estávamos planejando a luta contra o russo Sharabutdin Magomedov, quando essa luta 'caiu'. Apareceu esse confronto (contra Reinier) com apenas quatro semanas para treinar. Nosso objetivo é que Paulo seja campeão mundial, então, por que faríamos essa luta com tão pouco tempo de preparo? — contextualizou Benkei.

— Era uma luta até boa, mas ele disse: 'se fossem três rounds, conseguiríamos fazer, pois o planejamento permite, mas cinco rounds, não'. Como não aceitaram cinco rounds, negamos — ele completou.

continua após a publicidade

— Depois, o Reinier ficou falando um monte de besteira na imprensa, alegando que Borrachinha pediu muitas coisas. Ele não pediu nada, só isso. Eu estava lá e disse: 'não vou querer que você lute cinco rounds, porque em tão pouco tempo não temos condições de fazer isso; estamos trabalhando para ele ser campeão mundial — finalizou André, que integra a nova equipe de treinadores do atleta.

Na época, De Ridder deu uma entrevista ao ‘MMA Junkie Radio’ alegando que Borrachinha havia feito sugestões demais

— Ele (Borrachinha) queria que fosse em um peso-casado e apenas três rounds. Não sei exatamente o que aconteceu, mas acredito que quando você recebe uma proposta dessa para fazer uma luta principal com a chance de subir no ranking, você deveria calar a boca e dizer sim, em vez de impor seus próprios termos. Peso-casado, só 3 rounds. Vá se f****! Aceite a luta — provocou Reinier De Ridder.

continua após a publicidade
Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)
Borrachinha no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

➡️Campeão no UFC Vancouver desafia gigantes: ‘Vem pegar’
➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver
➡️Brasileira no UFC Vancouver se inspira em Charles do Bronx; entenda

Entenda a polêmica de Borrachinha:

Paulo Borrachinha utilizou suas redes sociais para comentar a luta principal do UFC Vancouver, realizada no último sábado (11), quando Reinier De Ridder desistiu antes do quinto round contra Brendan Allen.

"Se eu soubesse que duraria apenas 4 rodadas, eu tentaria", escreveu Borrachinha no X (antigo Twitter), referindo-se à desistência de De Ridder no intervalo entre o quarto e o quinto round. Além disso, o lutador publicou uma fala homofóbica para provocar De Ridder, chamando-o de "g*y".

O mineiro foi a primeira escolha do UFC para substituir Hernandez, que se lesionou antes do evento no Canadá. Com a negativa de Borrachinha, a organização ofereceu a oportunidade a Brendan Allen, que aceitou o desafio. O norte-americano dominou o confronto contra o holandês durante os quatro rounds disputados, levando De Ridder a desistir antes do assalto final.

O evento principal do UFC Vancouver aconteceu em 18 de outubro, no Canadá, tendo Allen e De Ridder como atração principal após a lesão de Hernandez.

➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias