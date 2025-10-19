Treinador de Borrachinha esclarece polêmicas após UFC Vancouver
Borrachinha está se preparando para o Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
André Benkei, preparador físico e novo head coach (coordenador) de treino do lutador Paulo "Borrachinha", explicou ao Lance! sobre as publicações provocativas do atleta em seu perfil oficial após a luta da noite de sábado (18), pelo UFC Vancouver. Segundo o profissional, as falas surgiram de uma rivalidade criada por Reinier De Ridder, quando o brasileiro foi cogitado para substituir Anthony Hernandez.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
— Estávamos planejando a luta contra o russo Sharabutdin Magomedov, quando essa luta 'caiu'. Apareceu esse confronto (contra Reinier) com apenas quatro semanas para treinar. Nosso objetivo é que Paulo seja campeão mundial, então, por que faríamos essa luta com tão pouco tempo de preparo? — contextualizou Benkei.
— Era uma luta até boa, mas ele disse: 'se fossem três rounds, conseguiríamos fazer, pois o planejamento permite, mas cinco rounds, não'. Como não aceitaram cinco rounds, negamos — ele completou.
— Depois, o Reinier ficou falando um monte de besteira na imprensa, alegando que Borrachinha pediu muitas coisas. Ele não pediu nada, só isso. Eu estava lá e disse: 'não vou querer que você lute cinco rounds, porque em tão pouco tempo não temos condições de fazer isso; estamos trabalhando para ele ser campeão mundial — finalizou André, que integra a nova equipe de treinadores do atleta.
Na época, De Ridder deu uma entrevista ao ‘MMA Junkie Radio’ alegando que Borrachinha havia feito sugestões demais
— Ele (Borrachinha) queria que fosse em um peso-casado e apenas três rounds. Não sei exatamente o que aconteceu, mas acredito que quando você recebe uma proposta dessa para fazer uma luta principal com a chance de subir no ranking, você deveria calar a boca e dizer sim, em vez de impor seus próprios termos. Peso-casado, só 3 rounds. Vá se f****! Aceite a luta — provocou Reinier De Ridder.
➡️Campeão no UFC Vancouver desafia gigantes: ‘Vem pegar’
➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver
➡️Brasileira no UFC Vancouver se inspira em Charles do Bronx; entenda
Entenda a polêmica de Borrachinha:
Paulo Borrachinha utilizou suas redes sociais para comentar a luta principal do UFC Vancouver, realizada no último sábado (11), quando Reinier De Ridder desistiu antes do quinto round contra Brendan Allen.
"Se eu soubesse que duraria apenas 4 rodadas, eu tentaria", escreveu Borrachinha no X (antigo Twitter), referindo-se à desistência de De Ridder no intervalo entre o quarto e o quinto round. Além disso, o lutador publicou uma fala homofóbica para provocar De Ridder, chamando-o de "g*y".
O mineiro foi a primeira escolha do UFC para substituir Hernandez, que se lesionou antes do evento no Canadá. Com a negativa de Borrachinha, a organização ofereceu a oportunidade a Brendan Allen, que aceitou o desafio. O norte-americano dominou o confronto contra o holandês durante os quatro rounds disputados, levando De Ridder a desistir antes do assalto final.
O evento principal do UFC Vancouver aconteceu em 18 de outubro, no Canadá, tendo Allen e De Ridder como atração principal após a lesão de Hernandez.
➡️Brasileiros se destacam com finalizações no card preliminar no UFC Vancouver
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias