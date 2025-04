Ian Machado Garry derrotou Carlos Prates por decisão unânime dos juízes (48/47, 48/47 e 49/46), na madrugada de sábado (26) para domingo (27), no UFC Fight Night Kansas City, na T-Mobile Center, nos Estados Unidos. O irlandês dominou na distância, conectou os melhores golpes nos três primeiros rounds, mas na sequência o brasileiro entrou na luta e quase conseguiu o nocaute técnico no fim, mas o europeu conseguiu resistir. Com o resultado, essa foi a primeira derrota da academia Fighting Nerds no UFC, que agora tem o cartel de 24-1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No restante do card, o Brasil não teve uma grande noite, com apenas uma vitória (em luta entre duas brasileiras), e três derrotas.

➡️ Quem é Carlos Prates? Brasileiro que fez luta principal no UFC Kansas City

🥊 Ian Machado Garry x Carlos Prates

Após início estudado, onde ambos procuraram a distância, Ian Garry apostou nos chutes, que foram defendidos por Prates, assim como a tentativa de queda do irlandês. Nos segundos finais, Machado conectou um soco que derrubou o brasileiro, mas o europeu não teve tempo para investir nos golpes no chão.

No segundo round, Garry começou investindo na queda novamente, mas Prates novamente defendeu. No decorrer do assalto, ambos tentaram conectar uma sequência de golpes, que Ian conseguiu encaixar no terceiro minuto, mas sem derrubar o brasileiro. No fim, o irlandês teve outra boa sequência, mas que também não resultou em knockdown.

continua após a publicidade

A tática de Garry seguiu no terceiro round, com os chutes altos e tentativas de queda, que foram bem defendidas por Carlos. Na metade do assalto, Ian acertou um uppercut limpo, que balançou o brasileiro. No fim, o irlandês conseguiu levar a luta para o chão, mas sem conseguir a finalização.

No quarto assalto, Ian seguiu no mesmo jogo, mas na reta final, Carlos conseguiu dois socos que balançaram Garry. Após achar a distância, o brasileiro seguiu machucando o irlandês, que teve um corte no nariz.

continua após a publicidade

O último assalto foi trocação franca. Com ambos na distância ideal, conectaram bons golpes. Ian buscou a queda para amarrar e assegurar a luta, mas não teve sucesso. O irlandês foi para a tentativa de chão novamente, mas após reversão do brasileiro, Prates quase conseguiu a vitória por nocaute técnico, mas Ian resistiu até o fim.

Na decisão dos juízes, Ian Machado Garry derrotou Carlos Prates por decisão unânime dos juízes (48/47, 48/47 e 49/46).

🥊 Michel Pereira x Abus Magomedov

A luta começou estudada, mas após o terceiro minuto, Abus encontrou a distância e conectou uma boa sequência de golpes no brasileiro. Logo depois, o russo naturalizado alemão colocou a luta no chão, mas sem sucesso na finalização. No segundo round, não houve nenhuma ação, com os dois lutadores guardando energia, que até gerou vaias dos torcedores na arena em Kansas City.

No assalto final, a baixa intensidade seguiu. Magomedov até tentou entrar em queda, mas Michel conseguiu defender. Porém, na reta final, o europeu, que já vinha com boa precisão nos jabs, encaixou um cruzado, que balançou o paraense, mas sem conseguir o nocaute. Na decisão dos juízes, Abus Magomedov derrotou Michel Pereira por decisão unânime dos juízes por um triplo 30 a 27. Com o resultado, o brasileiro chega a sua segunda derrota seguida na organização.

🥊 Ikram Aliskerov x André Sergipano

O combate não teve muita ação, com apenas poucos golpes conectados de ambos os lados. Porém, no minuto final, Ikram acertou um cruzado em André, que foi ao chão. Após golpes no ground and pound do russo, o árbitro interrompeu a luta e deu a vitória a Aliskerov por nocaute técnico. Após vencer JunYoung Park, em dezembro de 2023, André Sergipano volta a ser derrotado no UFC.

🥊 Confira os demais resultados do UFC Fight Night Kansas City

Zhang Mingyang nocauteou Anthony Smith no primeiro round - performance da noite David Onama venceu Giga Chikadze por decisão dos juízes Randy Brown nocauteou Nicolas Dalby no segundo round - luta da noite Matt Schnell venceu Jimmy Flick por decisão dos juízes Evan Elder venceu Gauge Young por decisão dos juízes Chris Gutiérrez venceu John Castañeda por decisão dos juízes Da'Mon Blackshear venceu Heili Alateng por decisão dos juízes Malcolm Wellmaker venceu Cameron Saaiman por decisão dos juízes - performance da noite Jaqueline Amorim venceu Polyana Viana por submissão no segundo round Timothy Cuamba venceu Roberto Romero por decisão dos juízes Joselyne Edwards nocauteou Chelsea Chandler no primeiro round