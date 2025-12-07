Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino acontece entre os dias 9 e 14 de dezembro, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. O campeonato reúne as oito melhores equipes da temporada, incluindo as brasileiras Osasco e Praia Clube. A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, também estará presente para defender a equipe italiana Conegliano.

O Osasco conseguiu a vaga no torneio internacional devido o título de campeão da Superliga 2024/25, enquanto o Praia Clube foi o campeão do Sul-Americano. As demais equipes são: Conegliano, da Itália, Scandicci, também da Itália, Alianza Lima, do Peru, Zhetysu, do Cazaquistão, o Zamalek, do Egito, e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.

Gabi Guimarães vai disputar o Mundial de Clubes com o Conegliano (Foto: Reprodução Instagram)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Osasco (BRA)

Zhetysu (KAZ)

Scandicci (ITA)

Alianza Lima (PER)

Grupo B

Conegliano (ITA)

Praia Clube (BRA)

Zamalek (EGY)

Orlando Valkyries (USA)

Programação

9 de dezembro

10h: Praia Clube x Zamalek

13h30: Conegliano x Orlando

17h: Zhetysu x Scandicci

20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

10h: Praia Clube x Orlando

13h30: Zhetysu x Alianza

17h: Conegliano x Zamalek

20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

10h: Zamalek x Orlando

13h30: Conegliano x Praia Clube

17h: Scandicci x Alianza

20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

13h: semifinal 1

16h30: semifinal 2

14 de dezembro