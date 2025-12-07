Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato
O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV
- Matéria
- Mais Notícias
O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino acontece entre os dias 9 e 14 de dezembro, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. O campeonato reúne as oito melhores equipes da temporada, incluindo as brasileiras Osasco e Praia Clube. A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, também estará presente para defender a equipe italiana Conegliano.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Osasco conseguiu a vaga no torneio internacional devido o título de campeão da Superliga 2024/25, enquanto o Praia Clube foi o campeão do Sul-Americano. As demais equipes são: Conegliano, da Itália, Scandicci, também da Itália, Alianza Lima, do Peru, Zhetysu, do Cazaquistão, o Zamalek, do Egito, e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Osasco (BRA)
- Zhetysu (KAZ)
- Scandicci (ITA)
- Alianza Lima (PER)
Grupo B
- Conegliano (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Zamalek (EGY)
- Orlando Valkyries (USA)
Programação
9 de dezembro
- 10h: Praia Clube x Zamalek
- 13h30: Conegliano x Orlando
- 17h: Zhetysu x Scandicci
- 20h30: Osasco x Alianza Lima
10 de novembro
- 10h: Praia Clube x Orlando
- 13h30: Zhetysu x Alianza
- 17h: Conegliano x Zamalek
- 20h30: Osasco x Scandicci
11 de dezembro
- 10h: Zamalek x Orlando
- 13h30: Conegliano x Praia Clube
- 17h: Scandicci x Alianza
- 20h30: Osasco x Zhetysu
13 de dezembro
- 13h: semifinal 1
- 16h30: semifinal 2
14 de dezembro
- 13h: disputa pelo bronze
- 16h30: final
- Matéria
- Mais Notícias