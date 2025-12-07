menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

O torneio tem transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:55
Atualizado há 2 minutos
Reprodução Instagram
imagem cameraReprodução Instagram
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino acontece entre os dias 9 e 14 de dezembro, na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo. O campeonato reúne as oito melhores equipes da temporada, incluindo as brasileiras Osasco e Praia Clube. A capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, também estará presente para defender a equipe italiana Conegliano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Osasco conseguiu a vaga no torneio internacional devido o título de campeão da Superliga 2024/25, enquanto o Praia Clube foi o campeão do Sul-Americano. As demais equipes são: Conegliano, da Itália, Scandicci, também da Itália, Alianza Lima, do Peru, Zhetysu, do Cazaquistão, o Zamalek, do Egito, e Orlando Valkyries, dos Estados Unidos.

Gabi Guimarães vai disputar o Mundial de Clubes com o Conegliano (Foto: Reprodução Instagram)
Gabi Guimarães vai disputar o Mundial de Clubes com o Conegliano (Foto: Reprodução Instagram)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal. 

continua após a publicidade

Grupo A

  • Osasco (BRA)
  • Zhetysu (KAZ)
  • Scandicci (ITA)
  • Alianza Lima (PER)

Grupo B

  • Conegliano (ITA)
  • Praia Clube (BRA)
  • Zamalek (EGY)
  • Orlando Valkyries (USA)

Programação

9 de dezembro

  • 10h: Praia Clube x Zamalek
  • 13h30: Conegliano x Orlando
  • 17h: Zhetysu x Scandicci
  • 20h30: Osasco x Alianza Lima

10 de novembro

  • 10h: Praia Clube x Orlando
  • 13h30: Zhetysu x Alianza
  • 17h: Conegliano x Zamalek
  • 20h30: Osasco x Scandicci

11 de dezembro

  • 10h: Zamalek x Orlando
  • 13h30: Conegliano x Praia Clube
  • 17h: Scandicci x Alianza
  • 20h30: Osasco x Zhetysu

13 de dezembro

  • 13h: semifinal 1
  • 16h30: semifinal 2

14 de dezembro

  • 13h: disputa pelo bronze
  • 16h30: final

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias