Thiago Silva presenteia jogadoras de vôlei do Fluminense

O zagueiro se tornou fã das Guerreiras após grande vitória na Superliga
União sinistra entre o vôlei e o futebol do Fluminense. No fim de novembro, o capitão Thiago Silva acompanhou as "Guerreiras Tricolores" durante a quinta vitória do clube na Superliga. O zagueiro voltou a prestigiar a equipe feminina, na última semana, ao presentear toda a equipe com camisas personalizadas.
As camisas com o nome e número do Thiago Silva, o 3, contavam com uma dedicatória escrita pelo zagueiro para cada uma das jogadoras.
Na tabela da Superliga, o Fluminense se destaca na sexta colocação com 14 pontos anotados. A equipe registra seis vitórias em oito jogos disputados. Já no futebol, o Tricolor garantiu a vaga direta na Libertadores de 2026 ao terminar o campeonato deste ano em quinto lugar. Além de seguir vivo nas semifinais da Copa do Brasil, em disputa com o Vasco.
Thiago Silva deu sorte na Superliga
O capitão da equipe de futebol esteve presente no duelo entre Fluminene e Osasco pela Superliga Feminina de Vôlei. Na ocasião, foi o time paulista que abriu a vantagem no placar com a virada no primeiro set, apesar da resposta do tricolor nas parciais seguintes.
A virada voltou a ser um problema para o Fluminense no quarto set. Com a partida no tie break, a equipe carioca aproveitou a força da torcida, que contava com Thiago Silva, para fechar a dramática vitória sobre o Osasco.
Em conversa com o Lance!, o zagueiro exaltou a qualidade das jogadoras em quadra. Além de destacar que ficou felizmente surpreso com a vitória.
