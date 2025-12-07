menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Carol e Rebecca lideram pódio 100% brasileiro no Mundial em Itapema

Dupla supera Talita e Taiana na final e conquista terceiro título da temporada

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/12/2025
20:46
Atualizado há 1 minutos
Carol Solberg e Rebecca venceram etapa do Mundial de Itapema (Foto: Volleyball World)
Carol Solberg e Rebecca venceram etapa do Mundial de Itapema (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carol Salgado e Rebecca venceram a final do Itapema Elite contra as veteranas Talita Antunes e Taiana Lima neste domingo (7). Com o resultado, garantaram o título do último torneio da categoria mais alta do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na temporada 2025. A competição em Santa Catarina terminou com pódio 100% brasileiro, com Thâmela e Victoria na terceira posição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A trajetória da dupla no torneio começou com uma derrota para as lituanas Erika Kliokmanaite e Ieva Vasiliauskaite na fase de grupos. Após esse revés, Carol e Rebecca emplacaram seis vitórias consecutivas por 2 a 0, acumulando 12 sets vencidos em sequência até a conquista do título.

Pódio para fechar bem a temporada

As medalhistas de bronze do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 superaram as compatriotas Talita e Taiana por 2 sets a 0, com parciais idênticas de 21-10, em uma final sem dificuldades. Este foi o terceiro título da temporada para a dupla, que também venceu as etapas Elite de Quintana Roo e Rio de Janeiro, além de conquistar a prata em Brasília.

Para Talita e Taiana, a prata em Itapema representou a primeira medalha da temporada. A dupla veterana voltou ao pódio após mais de um ano, quando foram vice-campeãs nas areias de João Pessoa em outubro de 2024.

Thâmela e Vic fecharam o pódio após derrotarem as também brasileiras Thainara Oliveira e Talita Simonetti por 2 a 0 (21-16, 21-8) na disputa pelo bronze. Esta foi a quinta medalha da temporada para a dupla, que já havia conquistado ouro em Saquarema e Ostrava, além das pratas em Hamburgo e Rio de Janeiro.

➡️ Mundial de clubes de vôlei feminino: times e formato

Pódio 100% brasileiro na etapa do Mundial de Itapema (Foto: Volleyball World)
Pódio 100% brasileiro na etapa do Mundial de Itapema (Foto: Volleyball World)

