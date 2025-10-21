Com luta co-principal, conheça os seis brasileiros no card do UFC 321
O evento acontecerá no dia 18 de outubro, com início às 17h (de Brasília)
Seis lutadores brasileiros participarão do UFC 321 a partir desta sexta-feira (24), quando acontece a pesagem. A primeira disputa do evento numerado será entre as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, seguida pela defesa de Tom Aspinall no peso-pesado contra o francês Ciryl Gane. O card preliminar está agendado para às 11h (de Brasília), enquanto o principal começa às 15h.
Além da disputa entre as palhas e os pesados pelo cinturão, o evento contará ainda com a participação de mais quatro lutadores brasileiros: Jailton Almeida, Valter Walker, Matheus Camilo e Jaqueline Amorim. O "Malhadinho" é o terceiro nome do Brasil no card principal, enquanto Camilo, Walker e Amorim compõem o preliminar.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC 321
Virna "Carcará" Jandiroba
Cartel no MMA: 22-3
Idade: 37 anos
Cidade: Serrinha, BA
Categoria: peso-pelha (até 52,1 Kg)
Ranking: 1º colocação
Próxima adversária: Mackenzie Dern (Brasil)
Aos 37 anos, Jandiroba vem de impressionante sequência, com cinco vitórias nas últimas cinco lutas, e não perde desde 2021. Faixa-preta de jiu-jitsu, ela terá o maior desafio da carreira ao enfrentar a compatriota Dern no revanche que vale o tão sonhado cinturão.
Mackenzie Dern
Cartel no MMA: 15-5
Idade: 32 anos
Cidade: Glendale, EUA
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 5º colocação
Próxima adversária: Virna Jandiroba (Brasil)
Mackenzie Dern, que também representa os Estados Unidos, é um dos maiores nomes da luta agarrada em todos os tempos. Apesar do retrospecto positivo, a campeã mundial de jiu-jitsu e do ADCC no grappling vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
Vale destacar que Jandiroba e Dern se enfrentaram em dezembro de 2020, quando Mackenzie levou a melhor na decisão unânime dos jurados.
Jailton "Malhadinho" Almeida
Cartel no MMA: 22-3
Idade: 34 anos
Cidade: Salvador, BA
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: 5º colocação
Próximo adversário: Alexander Volkov (Rússia)
Além de Alex Poatan, que compartilhou o desejo de subir de categoria, Malhadinho chega como um dos principais nomes para despontar o cinturão para o Brasil. Jailton é uma das grandes revelações do peso-pesado, com apenas uma derrota no UFC, além de sete vitórias rápidas e uma por decisão unânime.
Valter "The Clean Monster” Walker
Cartel no MMA: 14-1
Idade: 27 anos
Cidade: Rio de Janeiro, RJ
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: 15º colocado
Próximo adversário: Louie Sutherland (Escócia)
A expectativa era alta para acompanhar Walker em ação no UFC Rio, mas, por problemas com os exames do adversário, a luta caiu. Em busca do "quarto pé" para o Brasil, Valter vem de três vitórias por finalização com chave de calcanhar no primeiro round.
Matheus "Jaguar" Camilo
Cartel no MMA: 9-3
Idade: 24 anos
Cidade: Rio Branco, AC
Categoria: peso-leve (até 70,3 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Abdul-Kareem Al-Selwady (Estados Unidos)
O jovem brasileiro busca sua primeira vitória no UFC. A estreia de Jaguar aconteceu em maio de 2025, quando foi finalizado ainda no segundo round.
Jaqueline Amorim
Cartel no MMA: 10-1
Idade: 30 anos
Cidade: Manaus, AM
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Mizuki (Japão)
A derrota na estreia, em 2023, parece já ter sido superada por Amorim, que emendou quatro vitórias consecutivas por finalização. Embalada, a brasileiro busca subir para a 15ª colocação da categoria e, então, ter a oportunidade de lutar pelo sonhado cinturão.
Veja o card completo do UFC 321
Card Principal - 15h
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov
Card Preliminar - 17h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki
