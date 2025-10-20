A ideia de enfrentar Jean "Lord" Silva no UFC não foi levada a sério por Max Holloway. Durante uma de suas famosas lives, o norte-americano ironizou do desafio do brasileiro pelo cinturão BMF (Melhor filho da p@@@, em inglês) no UFC Casa Branca. O ex-campeão do peso-galo é, inclusive, o mesmo que foi provocado por Charles do Bronx após vitória no Rio de Janeiro.

Antes mesmo de marcar presença no UFC Rio, em atividades para os fãs, Lord sugeriu um duelo contra Holloway pelo simbólico cinturão de "mais durão" do Ultimate. A ideia de Jean era a luta em peso-casado, já que Max subiu definitivamente dos galos para o leve, para voltar a vencer na organização.

Tradução: "Eu x Max Holloway pelo BMF na Casa Branca seria uma luta dos sonhos agora"

A resposta cheia de deboche do norte-americano, no entanto, não deve ter sido o que o lutador da Fighting Nerds queria ouvir. Ao ser informado do desafio pelo chat, Holloway questionou se Jean ainda estaria com uma concussão pela derrota contra Diego Lopes no Noche UFC em setembro.

— Ele está usando drogas? P@@@ que pariu! Ele não viu o que o Diego Lopes acabou de fazer com ele. Ele só pode estar trollando! Isso deve ser uma concussão. Aquele filho da p@@@ ainda está com uma concussão. Não vamos levar a sério o que ele diz — disse Holloway.

Não demorou para Lord rebater a ironia de Holloway com outra provocação: o brasileiro relembrou a última derrota do rival contra Ilia Topuria. Na ocasião, Max foi derrotado por nocaute técnico em duelo válido pelo cinturão do peso-galo durante o UFC 308 – sua última luta na categoria. Mesmo com o revés, o norte-americano lutou contra Dustin Poirier pelo BMF no confronto seguinte.

— Disse o cara que quase morreu nocauteado pelo Topuria e depois lutou pelo cinturão do BMF (risos) — escreveu Jean Silva, nos comentários de uma publicação do "Ag Fight".

Ilia Topuria golpeia Max Holloway na luta principal do UFC 308 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Apesar do pedido de Jean, a probabilidade do UFC aceitar o combate é mínima, principalmente após o desafio de Do Bronx contra Holloway pelo mesmo BMF. Esse último, aliás, foi aceito de prontidão pelo norte-americano na mesmo noite do evento no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Jean Silva busca recuperar a boa fase no UFC. O brasileiro começou a carreira na organização de Dana White com cinco vitórias consecutivas por finalização – quatro nocautes e uma submissão – desde sua estreia em janeiro de 2024. Agora, ele busca superar a derrota contra o compatriota Diego Lopes para voltar a subir na categoria.

Sem Jean ou Holloway, UFC 321 acontece em Abu Dhabi

Com duas disputas de cinturão, o UFC volta a Abu Dahbi para mais um evento numerado no próximo sábado (25). A primeira disputa do UFC 321 será entre as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, seguida pela defesa de Tom Aspinall no peso-pesado contra o francês Ciryl Gane. O card preliminar está agendado para às 11h (de Brasília), enquanto o principal começa às 15h.

Card Principal - 15h

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane

Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov

Card Preliminar - 17h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki