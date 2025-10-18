Estrangeiros se impressionam com luta entre brasileiras no UFC: ‘Selvagem’

Cinco brasileiros entraram em ação no UFC neste sábado, no Canadá, e a luta entre Stephanie Luciano e Ravena Oliveira chamou atenção. Nas redes sociais, estrangeiros se impressionaram com Stephanie e rasgaram elogios à brasileira, que bateu a compatriota no terceiro assalto, por finalização.

"Rondinha", como é apelidada, em referência à Ronda Rousey, Stephanie aplicou um mata-leão para vencer Ravena. A mineira agora soma duas vitórias em três lutas disputadas no UFC, na categoria Peso-Palha, até 52 kg. Oliveira, por sua vez, acumulou a segunda derrota seguida e ainda busca uma vitória no Ultimate.

Veja os comentários nas redes:

UFC: Derrota de Tainara Lisboa

Tainara Lisboa, que segue na busca pela primeira vitória após hiato de dois anos por grave lesão no joelho, não resistiu à anfitriã Melissa Croden, que venceu por nocaute técnico, no terceiro round. Conhecida como "Thai Panther", a brasileira conseguiu aplicar sua velocidade nos dois primeiros rounds, mas não resistiu quando a adversária levou a luta para o solo.

UFC: Vitória de Djorden Santos

Na categoria peso-médio (84kg), Djorden Santos mostrou garra para conquistar sua primeira vitória no UFC, ao superar o norte-americano Danny Barlow por pontos. Após um início complicado para o brasileiro, que quase sofreu um nocaute no segundo round, Djorden se manteve em pé e cresceu no último assalto, o suficiente para garantir a vitória por unanimidade dos juízes.

UFC: Vitória de Bruno "Bulldog" da Silva

Por fim, Bruno Bulldog espantou a má fase ao finalizar o sul-coreano Hyun Sung Park no terceiro round. Contundente, o brasileiro controlou o ritmo da luta e, com um mata-leão no adversário, conseguiu pôr fim a uma sequência de duas derrotas por nocaute no UFC. Ele agora soma 15 vitórias, sete derrotas e dois empates.

