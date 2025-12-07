Norris chora com título na F1: 'Longa jornada'

Lando Norris se consagrou campeão da Fórmula 1 (F1) neste domingo (7) após ser terceiro no GP de Abu Dhabi. Assim que saiu do carro, o britânico concedeu uma entrevista para a transmissão da F1 e não conseguiu segurar o choro. É o primeiro título dele, e o primeiro de um piloto da McLaren desde 2008.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Norris, piloto que quebrou a hegemonia de Verstappen na F1

— Meu deus! Eu não chorava há bastante tempo e pensei que não fosse chorar hoje, mas chorei. É uma longa jornada. Eu quero agradecer muito a toda a McLaren, os meus parentes, meu pai, minha mãe... são as pessoas que me deram apoio desde o início — disse Norris, emocionado.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

— São quase nove anos com a McLaren, com momentos difíceis e bons. Sinto que dei algo a eles depois de tantos anos e que fiz a minha parte para a equipe. Estou orgulhoso por mim mesmo, mas mais ainda por todos que espero ter feito chorar — completou.

continua após a publicidade

Lando Norris faz parte da academia da McLaren desde 2017, por conta de sua sólida carreira na base. Conquistou o assento da equipe em 2019, onde foi parceiro de Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e agora de Oscar Piastri. Norris foi o primeiro piloto da nova geração a ser campeão.

Lando Norris é campeão da F1

Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.

continua após a publicidade

🔔 Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.