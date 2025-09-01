Campeão com o Brasil e MVP da Americup termina torneio sem clube

Nem tudo está sendo flores para Yago dos Santos no mês de agosto. Em meio a disputa da AmeriCup, que aconteceu entre os dias 22 e 31, o armador foi o destaque da Seleção Brasileira na campanha pelo pentacampeonato, além de estar entre os cinco melhores jogadores da edição eleitos para a seleção ideal. O resultado positivo com a Amarelinha, no entanto, não reflete em sua carreira "pessoal", já que foi dispensado do Estrela Vermelha durante o torneio.

Yago brilhou em quadra pela Seleção Brasileira de Basquete na AmeriCup. Apesar do destaque no Brasil, o armador de 26 anos foi dispensado pelo Estrela Vermelha. Segundo o portal "Basketnews", o técnico Ioannis Sfairopoulos não contará com o jogador no elenco da equipe sérvia para a próxima temporada.

Em meio a AmeriCup, uma declaração do brasileiro pode ter causado o estopim para a decisão da equipe sérvia. Na última sexta-feira (22), em entrevista a "ESPN", Yago definiu a equipe que sonha em jogar: "Real Madrid", rival direto do Estrela Vermelha na Euroliga.

Essencial para a vitória do Brasil contra os Estados Unidos, Yago dos Santos voltou a ser destaque na grande final contra a Argentina, no clássico sul-americano. A impressionante atuação rendeu ao armador brasileiro o prêmio de melhor jogador da edição.

Além de ter sido eleito o Jogador Mais Valioso (MVP), o armador de 26 anos marcou presença entre os cinco escolhidos para a seleção ideal da AmeriCup. Atualmente sem clube, Yago foi o terceiro maior pontuador do torneio, com 17,8 pontos de média. Ele ainda registrou 6,2 assistências e 3,3 rebotes por jogo de média.

Carreira de Yago na Europa

Desde que deixou o Brasil, Dos Santos tem construído uma carreira sólida na Europa. Sua estreia no Velho Continente aconteceu pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha, onde foi campeão e MVP das finais. A última equipe era até então o Estrela Vermelha, da Sérvia, onde ficou por três temporadas.

A marca alcançada de 100 jogos no Estrela Vermelha por Yago parecia que estava em crescente com o início de uma nova temporada a vista, o que não aconteceu. Com o fim da parceria, o armador fica livre para fechar com qualquer outro clube, dentro ou fora da Europa.

Yago Santos dribla o argentinio Jose Vildoza na final da Americup (Photo by AFP)

Como foi a final da AmeriCup entre Brasil e Argentina?

O primeiro, como era de se esperar, quarto foi bastante equilibrado. O Brasil terminou vencendo por 16 a 15. Gui Deodato, com 9 pontos, e Bruno Caboclo, com 5, foram os destaques da equipe.

No segundo quarto, o Brasil chegou a abrir 29/20. A um minuto do fim da parcial, Georginho fez 31/22 (vídeo abaixo). E a seleção brasileira fechou em 31 a 24.

A Argentina encostou no placar no início do terceiro quarto: 28/31. Com uma mais uma cesta de três de Georginho, o Brasil fez 36/28. Yago Santos brilhou em seguida e, com outra de três, fez 39/28 para o Brasil (vídeo abaixo). Os argentinos não se entregaram, e a vantagem brasileira foi de 42 a 36, ao final da parcial.

O Brasil liderava por 48/36 a sete minutos do fim do último quarto. E 52/43 era a vantagem brasileira a menos de três minutos para o fim da decisão. A menos de dois minutos do fim, Benite acertou um arremesso de três pontos e a seleção fez 55/45. Pouco tempo depois, a seleção, enfim, voltou a soltar o grito de campeão.