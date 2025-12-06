Russell é mais rápido no último treino da F1; Bortoleto é 11º em Abu Dhabi
Inglês superou postulantes ao título
George Russell liderou o último treino livre da temporada da Fórmula 1 (F1), em Abu Dhabi. O inglês marcou 1:23.334, Lando Norris foi o segundo e Max Verstappen o terceiro. Oscar Piastri, último postulante ao título, conseguiu a quinta posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 11º. Ainda neste sábado (6), a F1 realiza a classificação da corrida.
➡️ GP de Abu Dhabi de F1: horário e onde assistir classificação neste sábado
Os pilotos demoraram para marcar as primeiras voltas na sessão. Isso aconteceu, pois as diferenças para o horário da corrida e temperatura de pista para a classificação serão bem diferentes do que estava sendo apresentado. A primeira volta veio com Pierre Gasly, 15 minutos após o início. Ele logo foi superado por Norris. Pouco depois, Verstappen superou o britânico e assumiu a ponta.
Na metade do treino, Lewis Hamilton acabou escapando da pista e foi direto para a barreira de proteção. Foram quase 15 minutos para a sessão ser retomada por conta da demora para retirar o carro da região. No retorno, Oscar Piastri acordou e fez a volta mais rápida, mas foi superado pelo colega de equipe, superado na sequência por Russell.
Resultado - TL3 - GP de Abu Dhabi
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
George Russell
Mercedes
1:23.334
2º
Lando Norris
McLaren
+0.004
3º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.124
4º
Fernando Alonso
Aston Martin
+0.251
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.259
6º
Esteban Ocon
Haas
+0.271
7º
Oliver Bearman
Haas
+0.275
8º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.341
9º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.373
10º
Alexander Albon
Williams
+0.388
11º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+0.457
12º
Carlos Sainz
Williams
+0.477
13º
Nico Hulkenberg
Sauber
+0.536
14º
Lance Stroll
Aston Martin
+0.561
15º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.613
16º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.645
17º
Pierre Gasly
Alpine
+0.738
18º
Lewis Hamilton
Ferrari
+1.136
19º
Franco Colapinto
Alpine
+1.167
20º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+1.359
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
