Russell é mais rápido no último treino da F1; Bortoleto é 11º em Abu Dhabi

George Russell liderou o último treino livre da temporada da Fórmula 1 (F1), em Abu Dhabi. O inglês marcou 1:23.334, Lando Norris foi o segundo e Max Verstappen o terceiro. Oscar Piastri, último postulante ao título, conseguiu a quinta posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 11º. Ainda neste sábado (6), a F1 realiza a classificação da corrida.

Os pilotos demoraram para marcar as primeiras voltas na sessão. Isso aconteceu, pois as diferenças para o horário da corrida e temperatura de pista para a classificação serão bem diferentes do que estava sendo apresentado. A primeira volta veio com Pierre Gasly, 15 minutos após o início. Ele logo foi superado por Norris. Pouco depois, Verstappen superou o britânico e assumiu a ponta.

Na metade do treino, Lewis Hamilton acabou escapando da pista e foi direto para a barreira de proteção. Foram quase 15 minutos para a sessão ser retomada por conta da demora para retirar o carro da região. No retorno, Oscar Piastri acordou e fez a volta mais rápida, mas foi superado pelo colega de equipe, superado na sequência por Russell.

Resultado - TL3 - GP de Abu Dhabi Pos. Piloto Equipe Tempo/dif. 1º George Russell Mercedes 1:23.334 2º Lando Norris McLaren +0.004 3º Max Verstappen Red Bull Racing +0.124 4º Fernando Alonso Aston Martin +0.251 5º Oscar Piastri McLaren +0.259 6º Esteban Ocon Haas +0.271 7º Oliver Bearman Haas +0.275 8º Charles Leclerc Ferrari +0.341 9º Kimi Antonelli Mercedes +0.373 10º Alexander Albon Williams +0.388 11º Gabriel Bortoleto Sauber +0.457 12º Carlos Sainz Williams +0.477 13º Nico Hulkenberg Sauber +0.536 14º Lance Stroll Aston Martin +0.561 15º Liam Lawson Racing Bulls +0.613 16º Isack Hadjar Racing Bulls +0.645 17º Pierre Gasly Alpine +0.738 18º Lewis Hamilton Ferrari +1.136 19º Franco Colapinto Alpine +1.167 20º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.359

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real