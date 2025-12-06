menu hamburguer
Fórmula 1

Russell é mais rápido no último treino da F1; Bortoleto é 11º em Abu Dhabi

Inglês superou postulantes ao título

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
08:36
GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
imagem cameraGP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
George Russell liderou o último treino livre da temporada da Fórmula 1 (F1), em Abu Dhabi. O inglês marcou 1:23.334, Lando Norris foi o segundo e Max Verstappen o terceiro. Oscar Piastri, último postulante ao título, conseguiu a quinta posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 11º. Ainda neste sábado (6), a F1 realiza a classificação da corrida.

➡️ GP de Abu Dhabi de F1: horário e onde assistir classificação neste sábado

Os pilotos demoraram para marcar as primeiras voltas na sessão. Isso aconteceu, pois as diferenças para o horário da corrida e temperatura de pista para a classificação serão bem diferentes do que estava sendo apresentado. A primeira volta veio com Pierre Gasly, 15 minutos após o início. Ele logo foi superado por Norris. Pouco depois, Verstappen superou o britânico e assumiu a ponta.

Na metade do treino, Lewis Hamilton acabou escapando da pista e foi direto para a barreira de proteção. Foram quase 15 minutos para a sessão ser retomada por conta da demora para retirar o carro da região. No retorno, Oscar Piastri acordou e fez a volta mais rápida, mas foi superado pelo colega de equipe, superado na sequência por Russell.

Resultado - TL3 - GP de Abu Dhabi

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

George Russell

Mercedes

1:23.334

Lando Norris

McLaren

+0.004

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.124

Fernando Alonso

Aston Martin

+0.251

Oscar Piastri

McLaren

+0.259

Esteban Ocon

Haas

+0.271

Oliver Bearman

Haas

+0.275

Charles Leclerc

Ferrari

+0.341

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.373

10º

Alexander Albon

Williams

+0.388

11º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+0.457

12º

Carlos Sainz

Williams

+0.477

13º

Nico Hulkenberg

Sauber

+0.536

14º

Lance Stroll

Aston Martin

+0.561

15º

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.613

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.645

17º

Pierre Gasly

Alpine

+0.738

18º

Lewis Hamilton

Ferrari

+1.136

19º

Franco Colapinto

Alpine

+1.167

20º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+1.359

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
