AO VIVO: siga o último treino do GP de Abu Dhabi de F1

A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Neste sábado (6), os pilotos fazem e último treino e a classificação para a corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu. Siga o TL3 em tempo real no Lance!.

Tempo real do TL3

4 min - Tsunoda e Antonelli se tocaram na saída do box. A FIA anotou



6 min - Bortoleto vai à quinta posição



8 min - Norris supera Piastri e faz a dobraddinha da McLaren



10 min - Finalmente Piastri marca a volta mais rápida: 1:23.593



12 min - Verstappen melhora para 1:24.116 e segue o líder



🟢 18 min - A sessão é retomada



🟡 21 min - Ou nem tão cedo assim... o carro de Hamilton ainda está sendo retirado. Procedimento está sendo demorado



🟡 24 min - O regime de bandeira amarela será encerrado em instantes



🔴 28 min - Hamilton escapa e vai direto para a barreira



33 min - Verstappen faz a volta mais rápida com 1:24.245 e assume a ponta



37 min - O único postuante que não abriu volta é Verstappen



39 min - Piastri marca o primeiro tempo: 1:25.128. Ele fica abaixo de Norris



44 min - Norris faz o tempo mais rápido com 1:24.728



45 min - Com 1:25.728, Pierre Gasly marca o primeiro tempo do TL3



10 MINUTOS DE TL3 - 16 pilotos sequer pisaram na pista. Ainda não há tempos marcados



55 min - Após cinco minutos, nenhum piloto marcou volta. As condições são bem diferentes da classificação de logo mais e da corrida de domingo



57 min - Stroll e Alonso são os primeiros a irem à pista



58 min - Nenhum piloto saiu do pit ainda



TREINO INICIADO!



7h29 - Fazem 39 ºC na pista



7h28 - Neste treino, todos os pilotos titularem participam. É o último da temporada



7h25 - Treino inicia às 7h30 (de Brasília)

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real