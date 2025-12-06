AO VIVO: siga o último treino do GP de Abu Dhabi de F1
Etapa decide o título
A Fórmula 1 (F1) chega em Abu Dhabi para a decisão da temporada 2025. Neste sábado (6), os pilotos fazem e último treino e a classificação para a corrida. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão na busca pelo troféu. Siga o TL3 em tempo real no Lance!.
Tempo real do TL3
4 min - Tsunoda e Antonelli se tocaram na saída do box. A FIA anotou
6 min - Bortoleto vai à quinta posição
8 min - Norris supera Piastri e faz a dobraddinha da McLaren
10 min - Finalmente Piastri marca a volta mais rápida: 1:23.593
12 min - Verstappen melhora para 1:24.116 e segue o líder
🟢 18 min - A sessão é retomada
🟡 21 min - Ou nem tão cedo assim... o carro de Hamilton ainda está sendo retirado. Procedimento está sendo demorado
🟡 24 min - O regime de bandeira amarela será encerrado em instantes
🔴 28 min - Hamilton escapa e vai direto para a barreira
33 min - Verstappen faz a volta mais rápida com 1:24.245 e assume a ponta
37 min - O único postuante que não abriu volta é Verstappen
39 min - Piastri marca o primeiro tempo: 1:25.128. Ele fica abaixo de Norris
44 min - Norris faz o tempo mais rápido com 1:24.728
45 min - Com 1:25.728, Pierre Gasly marca o primeiro tempo do TL3
10 MINUTOS DE TL3 - 16 pilotos sequer pisaram na pista. Ainda não há tempos marcados
55 min - Após cinco minutos, nenhum piloto marcou volta. As condições são bem diferentes da classificação de logo mais e da corrida de domingo
57 min - Stroll e Alonso são os primeiros a irem à pista
58 min - Nenhum piloto saiu do pit ainda
TREINO INICIADO!
7h29 - Fazem 39 ºC na pista
7h28 - Neste treino, todos os pilotos titularem participam. É o último da temporada
7h25 - Treino inicia às 7h30 (de Brasília)
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
