A temporada de 2025 da AmeriCup teve a Seleção Brasileira Masculina de Basquete entre os grandes destaques. Além do quinto título, o Brasil contou com dois representantes na seleção ideal do torneio, assim como outros três estrangeiros. A Copa América de basquete aconteceu entre os dias 22 e 31 de agosto, em Manágua, capital da Nicarágua.

Argentinos se desesperam com derrota para o Brasil na AmeriCup: 'Fechem os clubes'

Essencial para a vitória do Brasil contra os Estados Unidos, Yago dos Santos voltou a ser destaque na grande final contra a Argentina, no clássico sul-americano. A impressionante atuação rendeu ao armador brasileiro o prêmio de melhor jogador da edição da AmeriCup.

Conheça os destaques da AmeriCup

Fiba elege seleção ideal da AmeriCup 2025 (Foto: Divulgação/Fiba)

Yago dos Santos (Brasil)

Além de ter sido eleito o Jogador Mais Valioso (MVP), o armador de 26 anos marcou presença entre os cinco escolhidos para a seleção ideal da AmeriCup. Atualmente sem clube, Yago foi o terceiro maior pontuador do torneio, com 17,8 pontos de média. Ele ainda registrou 6,2 assistências e 3,3 rebotes por jogo de média.

Bruno Caboclo (Brasil)

A consistência de Caboclo não passou batida pela entidade internacional. O ala liderou as estatísticas da Seleção Brasileira em rebotes, contribuindo com sete por jogo. Além disso, acumulou médias de 14,8 pontos, 1,2 roubos de bola e 1,2 bloqueios.

Juan Fernández (Argentina)

O ala-pivô teve uma atuação de cinema durante a fase de grupos, com direito a duplo-duplo de 36 pontos e 16 rebotes. No mata-mata, Juan se manteve como grande destaque da Argentina na edição, incluindo um jogo de oito bloqueios contra Porto Rico. Ele terminou a AmeriCup com 13,7 pontos, seis rebotes e 2,8 bloqueios de média.

Javonte Smart (Estados Unidos)

Destaque da conquista do bronze dos Estados Unidos, Smart registrou 21 pontos e quatro assistências contra o Canadá na partida decisiva. O armador de 26 anos registrou 15,7 pontos, 3,2 rebotes e 3,2 assistências por noite.

Kyshawn George (Canadá)

O último nome da seleção ideal faz sua estreia na equipe principal de basquete do Canadá. Com apenas 20 anos, o ala acumulou médias de 13,5 pontos, 4,2 rebotes, 3,2 assistências e 1,2 roubos de bola em seis jogos disputados.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a final da AmeriCup entre Brasil e Argentina?

📝 Texto: Gustavo Loio

O primeiro, como era de se esperar, quarto foi bastante equilibrado. O Brasil terminou vencendo por 16 a 15. Gui Deodato, com 9 pontos, e Bruno Caboclo, com 5, foram os destaques da equipe.

No segundo quarto, o Brasil chegou a abrir 29/20. A um minuto do fim da parcial, Georginho fez 31/22 (vídeo abaixo). E a seleção brasileira fechou em 31 a 24.

A Argentina encostou no placar no início do terceiro quarto: 28/31. Com uma mais uma cesta de três de Georginho, o Brasil fez 36/28. Yago Santos brilhou em seguida e, com outra de três, fez 39/28 para o Brasil (vídeo abaixo). Os argentinos não se entregaram, e a vantagem brasileira foi de 42 a 36, ao final da parcial.

O Brasil liderava por 48/36 a sete minutos do fim do último quarto. E 52/43 era a vantagem brasileira a menos de três minutos para o fim da decisão. A menos de dois minutos do fim, Benite acertou um arremesso de três pontos e a seleção fez 55/45. Pouco tempo depois, a seleção, enfim, voltou a soltar o grito de campeão.