Argentinos se desesperam com derrota para o Brasil na AmeriCup: ‘Fechem os clubes’

A derrota da Argentina contra o Brasil na final da AmeriCup, em Manágua, na Nicarágua, neste domingo (31), deixou os torcedores "hermanos" bastante irritados. Na postagem da seleção albiceleste na rede social "X", a maioria dos comentários foi de descontentamento.

- Fechem todos os clubes de basquete se os que nos representam são esses "mortos" - escreveu um dos torcedores argentinos.

No entanto, alguns internautas do país vizinho defenderam a equipe, que disputou a competição com um elenco bastante jovem, sem algumas das principais referências.

- A equipe mais jovem do torneio enfrentou um Brasil que já tinha sua seleção há anos, sendo o mais velho Brussino (jogador argentino), com 32 anos. Se você não está feliz que garotos, com média de 20 anos, estejam nos levando ao pódio, você é um tolo - rebateu outro torcedor.

A principal queixa dos argentinos acerca da exibição na final da AmeriCup foi o desempenho ofensiva da equipe, que terminou a partida com apenas 47 pontos. Veja os comentários abaixo.

Tradução: "Como atacou bem contra o Canadá (semifinal) e como atacou mal hoje".

Tradução: "Que se vão todos (da seleção), que não fique nenhum".

Tradução: "Hoje nos faltou um pouco de eficiência nos 3 pontos, mas grande torneio dos garotos".

Tradução: "A pior final da história do basquete".

Tradução: "São um asco. Nem uma final sub-13 tem tão poucos pontos. Vocês beiram o amadorismo".

Como foi a final da AmeriCup entre Brasil e Argentina?

📝 Texto: Gustavo Loio

O primeiro, como era de se esperar, quarto foi bastante equilibrado. O Brasil terminou vencendo por 16 a 15. Gui Deodato, com 9 pontos, e Bruno Caboclo, com 5, foram os destaques da equipe.

No segundo quarto, o Brasil chegou a abrir 29/20. A um minuto do fim da parcial, Georginho fez 31/22 (vídeo abaixo). E a seleção brasileira fechou em 31 a 24.

Atletas de Brasil e Argentina brigam por bola na final da AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

A Argentina encostou no placar no início do terceiro quarto: 28/31. Com uma mais uma cesta de três de Georginho, o Brasil fez 36/28. Yago Santos brilhou em seguida e, com outra de três, fez 39/28 para o Brasil (vídeo abaixo). Os argentinos não se entregaram, e a vantagem brasileira foi de 42 a 36, ao final da parcial.

O Brasil liderava por 48/36 a sete minutos do fim do último quarto. E 52/43 era a vantagem brasileira a menos de três minutos para o fim da decisão. A menos de dois minutos do fim, Benite acertou um arremesso de três pontos e a seleção fez 55/45. Pouco tempo depois, a seleção, enfim, voltou a soltar o grito de campeão.