Campeã do US Open de 2023, Coco Gauff, hoje com 21 anos, também tem no currículo a final de Roland Garros de 2022. E, nesta terça-feira (27), a americana, entrou em quadra para estrear em Paris, mas esqueceu, simplesmente, as raquetes. A vice-líder do ranking riu da situação, mostrou a raqueteira vazia para sua equipe, que estava na arquibancada. E a situação foi resolvida por um boleiro, que chegou correndo em quadra com as raquetes da cabeça de chave número 2.

A cena inusitada arrancou risos da torcida:





Com o 'problema' resolvido, a tenista, de 21 anos, precisou de apenas uma hora para derrotar a australiana Olivia Gadecki (91ª), por duplo 6/2.



Na segunda rodada, Gauff enfrenta a anfitriã e convidada Chloé Paquet (119ª) ou a qualifier tcheca Tereza Valentova (172ª).

Gauff venceu todas as estreias em Roland Garros

Em Paris, além do vice em 2022, a americana chegou às quartas em 2023 e nas semifinais na temporada seguinte. A atual número 2 do mudo estreou em Roland Garros parando na segunda rodada de 2020, aos 16 anos. Na edição seguinte, alcançou as quartas. Aliás, o Grand Slam francês é o único que a tenista dos EUA nunca caiu na fase inicial. E a campeã do US Open de 2023 se tornou a mais jovem desde 2000 a vencer as seis primeiras estreias em Paris.

Com o triunfo desta terça, Gauff soma 25 em 33 partidas em 2025. A americana chegou à final de dois dos principais torneios preparatórios para Roland Garros: os WTA 1000 de Madri e de Roma, onde foi derrotada, respectivamente, pela bielorrussa Aryna Sabalenka e pela italiana Jasmine Pauline.

Também nesta terça, a brasileira Bia Haddad, como em 2024, caiu na primeira rodada na capital francesa.

Sabalenka atropelou na estreia

No domingo, a número 1 do mundo e principal rival de Gauff, Sabalenka, não tomou conhecimento de sua adversária de estreia em Roland Garros. A bielorrussa derrotou a russa Kamilla Rakhimova (86ª), por 6/1 e 6/0.

Desde 2013 que a principal favorita em Roland Garros não cedia apenas um game na estreia. A última foi a multicampeã americana Serena Williams.

Aos 27 anos, a líder do ranking tem como melhor resultado em Paris as semifinais de 2023. Já no ano passado, Sabalenka parou nas quartas de final.

Na segunda rodada, Sabalenka terá pela frente a vencedora do confronto entrea a qualifier italiana Lucrezia Stefanini (153ª) e a suíça Jil Teichmann.

A líder do ranking, neste ano, soma três títulos: na quadra rápida de Brisbane, em janeiro, e de Miami, em março, e no saibro de Madri, em abril. Sabalenka ainda chegou a outras duas finais na temporada: no Aberto da Austrália, em Stuttgart e em Indian Wells.

No último torneio antes de Roland Garros, em Roma, há duas semanas, Sabalenka parou nas quartas de final, diante da chinesa Qinwen Zheng (8ª).

Pela chave masculina, nesta terça-feira, o número 3 do mundo, Alexander Zverev, derrotou o americano Learner Tien.





Coco Gauff sorri na vitória sobre a australiana Olivia Gadecki em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)