Corinthians: entenda a lesão de Yuri Alberto e o prazo previsto para retorno

Um exame de imagem constatou que Yuri Alberto tem uma fratura no processo transverso de L1, do lado direto direita. No empate entre Corinthians e Atlético-MG por 0 a 0, neste sábado (24), o atacante deixou o campo com dores e precisou ser 'carregado' por companheiros.

O diagnóstico inicial foi de uma contratura na região lombar, mas após uma avaliação no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, foi constatado uma lesão mais grave, que pode tirar Yuri Alberto dos gramados por até quatro meses.

A avaliação é de Guilherme Zuiani, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Em entrevista ao LANCE!, o médico explicou que a lesão na vértebra requer muita atenção, mas que, no caso de Yuri Alberto, não oferece risco de sequelas mais graves.

— O processo transverso da coluna lombar é uma região da vértebra onde existe inserção de alguns ligamentos e músculos. As fraturas do processo transverso, quando ocorrem de maneira isolada, não têm risco de lesão neurológica ou de instabilidade mecânica - disse o ortopedista.

Yuri Alberto se lesionou no empate por 0 a 0 entre Corinthians e Atlético Mineiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Recorrência no esporte

Yuri Alberto se lesionou durante a partida contra o Atlético-MG. Não houve uma dividida que deixasse o atleta no chão, e o atacante terminou o jogo normalmente, se queixando de dores apenas ao final do confronto. Guilherme Zuiani explica que a lesão não é comum no futebol e que, muitas vezes, a avaliação inicial pode ser confundida com uma contratura.

— A lesão não é tão frequente e ocorre mais em esportes que envolvem flexão ou rotação acentuada do tronco ou por traumatismo direto no local. As fraturas provocam muita dor e uma contratura muscular reacional e, por isso, podem ser confundidas com contratura muscular. Ainda mais que o diagnóstico por radiografia é muito difícil quando não há desvio na fratura — disse em entrevista ao Lance!.

Tempo de recuperação

Cada caso exige um tipo de abordagem, mas, em geral, trata-se de uma lesão que requer um longo período de recuperação. Segundo Guilherme Zuiani, o tratamento costuma ser conservador, sem necessidade de cirurgia, envolvendo repouso, fisioterapia, imobilização com colete lombar e por um longo período.

— O tempo de consolidação é de 3 a 4 meses, mas geralmente, com a melhora dos sintomas de dor e contratura, é possível iniciar um trabalho de fisioterapia para preservar a massa muscular e a mobilidade. São fraturas de tratamento conservador, e esse tratamento consiste em repouso relativo, medicação para controle de dor e imobilização com colete lombar opcional. A imobilização é para aliviar a dor e a contratura muscular, e não há necessidade de repouso absoluto — falou o médico.

Retorno

Yuri Alberto pode retornar aos gramados apenas em setembro, após a janela de transferências do calendário nacional. O atacante vem sendo especulado no mercado europeu, impulsionado pelas boas atuações com a camisa do Corinthians. Na temporada, soma 13 gols e é o artilheiro do clube alvinegro.

O calendário prevê uma paralisação entre junho e julho por conta do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos. Fora do torneio, o Corinthians pretende aproveitar o período para focar na recuperação do jogador. Oficialmente, o clube ainda não divulgou uma previsão para o retorno.