Flamengo provoca comentaristas da Globo após vitória sobre Palmeiras

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Após a vitória, o perfil oficial do clube carioca aproveitou o momento para provocar alguns comentaristas da Rede Globo. A motivação foi o palpite dos comunicadores antes do confronto.

Como de costume, o site "Ge" disponibilizou alguns palpites da equipe de comunicação esportiva do Grupo Globo. Dentro os nomes, encontrava-se Alex Escobar, Felipe Diniz, Fred Bruno, Jéssica Cescon, Joana de Assis e Tiago Medeiros. Todos palpitaram a favor da equipe de Abel Ferreira.

Dentro de campo, a opinião dos jornalistas não foi bem sucedida. O Flamengo venceu o confronto com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Após o resultado, o perfil oficial do clube não deixou passar batido e relembrou os palpites dos profissionais de comunicação.

- Informação do adm: com a vitória de hoje, o Flamengo não perde no Brasileirão para o Palmeiras há quase 8 anos, ou 15 jogos! - publicou o perfil oficial do clube carioca.

Domínio do Flamengo

A última vitória do Palmeiras sobre o rival pelo Brasileirão aconteceu em novembro de 2017. Na ocasião, o equipe alviverde ainda nem era treinada por Abel Ferreira. O time era comandado por Alberto Valentim. O triunfo aconteceu por 2 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Deyverson.

Tabela do Brasileirão

Com a nova vitória do Flamengo sobre o rival, a equipe de Filipe Luís diminuiu a desvantagem do clube paulista na tabela de classificação do Brasileirão. Após a 10ª rodada, as equipes seguiram na primeira e segunda posição do campeonato, mas agora, a vantagem alviverde é de apenas um ponto.

O Palmeiras, com 22 pontos, permaneceu na liderança, enquanto o Flamengo, com 21, encostou no rival na disputa pela ponta da tabela. Ambas as equipes não podem ser ultrapassadas ainda nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.