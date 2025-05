Confederação de tênis de mesa promete ‘maior Mundial de todos os tempos’

Depois do sucesso de Hugo Calderano no Mundial de Doha, o Brasil foi confirmado oficialmente como sede da competição para 2029. A cidade do Rio de Janeiro superou a concorrência de Berlim, na Alemanha, San José, nos Estados Unidos e da China, sem cidade definida, para ser a anfitriã.

O presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Vilmar Schindler, destacou a ascensão do país no cenário internacional da modalidade e projetou um grande evento esportivo na cidade que já foi sede dos Jogos Olímpicos. Pela primeira vez na história quase centenária do Mundial, que acontece desde 1926, a competição acontecerá na América Latina.

- Realizaremos o maior Campeonato Mundial de todos os tempos. O Brasil tem desbravado fronteiras no tênis de mesa, graças a um trabalho muito sério da CBTM, dos treinadores, dos atletas e de toda a comunidade do esporte no país. O Rio estará de braços abertos para receber o mundo mais uma vez - declarou.

Hugo Calderano é um símbolo do crescimento brasileiro no tênis de mesa. Terceiro melhor do mundo, atualmente ele é o único atleta de fora da Ásia a ocupar um lugar entre os cinco primeiros do ranking mundial.

Hugo Calderano conquistou título inédito da Copa do Mundo em 2025 (Foto: Divulgação/ ITTF)

O Mundial de Tênis de Mesa

Competição mais importante e tradicional da modalidade, com exceção dos Jogos Olímpicos, o Mundial de Tênis de Mesa é organizado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), que em 2019 criou a WTT, com o intuito de organizar e administrar torneios do esporte com os grandes atletas do mundo.

Disputado em formato mata-mata, o Mundial segue dois formatos, que se alternam a cada ano: nos anos ímpares, acontecem as disputas no simples e em duplas de cada gênero, além das duplas mistas, e nos anos pares é a vez das competições por equipes.