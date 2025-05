Desde dezembro de 2024, nenhum outro tenista foi mais vezes derrotado por João Fonseca que Learner Tien: três. E, nesta terça-feira (27), o americano, de 19 anos e 67º do mundo, se despediu na estreia de Roland Garros, diante do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, por 6/3, 6/3 e 6/4.

O triunfo teve sabor de vingança para o alemão, que havia sido derrotado pelo jovem americano nas oitavas de final da quadra rápida do ATP 500 de Acapulco.

Na campanha vitoriosa do NextGen Finals, em dezembro, na Arábia Saudita, o número 1 do Brasil derrotou Tien na fase de grupos e, também, na decisão. Em março de 2025, na estreia do Masters 1000 de Miami, o anfitrião cruzou novamente o caminho de João Fonseca. E o resultado a torcida brasileira, certamente, não se esquece.

Zverev pode enfrentar algoz de João Fonseca

Atual vice-campeão (perdeu a última final para o espanhol Carlos Alcaraz), Zverev aguarda, agora, o vencedor do jogo entre o holandês Jesper de Jong (88º) e o italiano Francesco Passaro (139º).

O tenista da Holanda, por sinal, foi o algoz de João Fonseca na estreia do Challenger de Estoril, em abril.

Número 1 do Brasil e 65º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreia nesta terça-feira, em torno das 13h, contra o polonês Hubert Hurkacz (28°). O confronto é inédito.



Também nesta terça, o russo Daniil Medvedev perdeu na estreia: 7/5, 6/3, 4/6, 1/6 e 7/5 para o britânico Cameron Norrie, ex-8º do mundo e atual 81º.

Aos 29 anos, o tenista da Grã-Bretanha enfrenta, na segunda rodada, o lucky loser Federico Gomez (144º), algoz do americano Aleksandar Kovacevic (76º).

