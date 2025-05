Verstappen admite limitação da equipe e diz não pensar em título da F1

Max Verstappen (Red Bull) saiu do GP de Mônaco com um discreto quarto lugar e resposta contida ao ser perguntado sobre a briga pelo título da temporada 2025 da F1. Agora 25 pontos atrás do líder Oscar Piastri e 22 de Lando Norris, piloto diz que não está pensando no campeonato agora, preferindo manter o foco em cada corrida individualmente.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton cobra engenheiro da Ferrari após silêncio no rádio: ‘Você ficou chateado comigo?’

As ruas de Monte Carlo expuseram mais uma vez as dificuldades da Red Bull. Verstappen reconheceu que o fim de semana foi mais um capítulo de uma longa sequência de desafios na pista — exceção feita ao domínio de 2023.

Max Verstappen no GP da Emilia Romagna de F1 (Foto: Marco Bertorello / AFP)

— Para ser sincero, não penso muito no campeonato. Só quero ir corrida a corrida. Em algumas pistas podemos ser mais competitivos e em outras vamos sofrer mais. E ficou claro que, mais uma vez, em Mônaco tivemos dificuldades — afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Honestamente, todo ano temos sofrido com essa nova geração de carros. Só em 2023 tivemos uma vantagem de ritmo enorme. Mas, nos outros anos, sempre foi uma grande luta para mim — relembrou.

'Nunca ficamos fezliz com o quarto lugar', afirma Verstappen

O desempenho do RB21 foi limitado desde os treinos. O neerlandês largou e terminou em quarto, sem chance de ataque em uma prova marcada por ritmo lento e nenhuma ultrapassagem entre os líderes.

continua após a publicidade

— Considerando nosso ritmo no fim de semana inteiro, fizemos um bom trabalho. Mas, claro, como equipe, nunca vamos ficar felizes com o quarto lugar. Também precisamos aceitar quando conhecemos as limitações do carro — avaliou.

➡️ Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizado

A Fórmula 1 volta de 30 de maio a 1º de junho em Barcelona, que recebe o GP da Espanha, nona etapa da temporada 2025.