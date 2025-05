Sabalenka leva ace inusitado e se despede de Roma; vídeo

Líder do ranking, Aryna Sabalenka se despediu nesta quarta-feira do WTA 1000 de Roma, com direito a um ace dos mais inusitados da rival. A bielorrussa foi surpreendida pela chinesa Zheng Qinwen (8ª), que venceu por 6/4 e 6/3 e avançou na capital italiana.



Em sua primeira semifinal na temporada, a atual campeã olímpica vai desafiar a americana Coco Gauff, três do mundo, que vem de triunfo sobre a russa Mirra Andreeva.

Até agora, a tenista chinesa tinha como melhores resultados em 2025 as quartas de final em Indian Wells, Miami e Charleston. No torneio na Flórida, há dois meses Qinwen havia sido superada justamente por Sabalenka.

Vídeo do ace inusitado contra Sabalenka

No último game do primeiro set do duelo desta quarta, a chinesa acertou um ace dos mais inusitados: a bola pegou um efeito incomum, encobrindo a bielorrussa.

A outra semifinal em Roma será entre a anfitriã Jasmine Paolini (5ª) e a americana Peyton Stearns (42ª), que derrotaram, respectivamente, a russa Diana Shnaider (11ª) e a ucraniana Elina Svitolina (14ª).

Pela chave masculina, o anfitrião Lorenzo Musetti derrotou o vice-líder do ranking, o alemão Alexander Zverev, por 7/6 e 6/4, e alcançou a semifinal pela primeira vez.

Na semifinal, o italiano vai desafiar o espanhol Carlos Alcaraz, algoz do britânico Jack Draper.

Nesta quinta, ainda pelas quartas de final, o polonês Hubert Hurkacz (31º) mede forças com o americano Tommy Paul (12º). Quem avançar encara, na semifinal, o anfitrião Jannik Sinner (1º) ou o norueguês Casper Ruud (6º), atual campeão do Masters 1000 de Madri.







A frustração da bielorrussa Aryna Sabalenka na derrota para a chinesa Zheng Qinwen em Roma (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)