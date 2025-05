Palmeiras x Flamengo: especialista de arbitragem diz que jogador merecia expulsão

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão, foi marcada por polêmicas de arbitragem. Paulo Caravina, especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, opinou sobre as reclamações referente ao árbitro Ramon Abatti Abel.

Através de um vídeo publicado no "X", antigo Twitter, o especialista apontou para um erro crucial da arbitragem. Para Paulo Caravina, o zagueiro Gustavo Gomez, do Palmeiras, deveria ter sido expulso no confronto.

- O Gomez já tinha amarelo. Ele claramente vem por cima e pisa na chuteira do Luiz Araújo. Isso é uma falta temerária. Acima do tornozelo é vermelho, mas no pé cravando como foi é amarelo. Como ele já tinha, merecia ter sido expulso - disse o especialista.

Outros erros da arbitragem

Além disso, o especialista de arbitragem do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, apontou para outros erros. Ele destacou que o pênalti para o Palmeiras é inconclusivo, e por isso, não deveria ter tido uma intervenção do VAR. Mesmo com o auxílio da tecnologia, Ramon Abatti Abel manteve a marcação de campo.

Outra polêmica foi um possível pênalti em Vitor Roque. O camisa 9 do Palmeiras foi derrubado por Alex Sandro. Neste lance, Paulo Caravina concordou com a decisão da arbitragem de não marcar a penalidade. Por outro lado, ele não concordou com o pênalti marcado para o Flamengo, de Murillo em Arrascaeta.

Palmeiras x Flamengo

Mesmo com as polêmicas, a equipe do técnico Filipe Luís venceu o confronto com os gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Com a vitória, o Rubro-negro diminuiu a desvantagem do clube paulista na tabela de classificação do Brasileirão.

Após a 10ª rodada, as equipes seguiram na primeira e segunda posição do campeonato. O Palmeiras, com 22 pontos, permaneceu na liderança, enquanto o Flamengo, com 21, encostou no rival na disputa pela ponta da tabela.