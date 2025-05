Xabi Alonso abre o jogo sobre saída de Rodrygo, do Real Madrid

Rodrygo, do Real Madrid, segue com futuro indefinido no clube. O brasileiro, depois de viver uma temporada abaixo das expectativas, é alvo de gigantes da Premier League e pode deixar Valdebebas rumo ao futebol inglês na janela de transferências.

Apesar do panorama negativo em 2024/25, o "Rayo" está nos planos de Xabi Alonso, novo treinador do Real. Em sua primeira coletiva como técnico merengue, nesta segunda-feira (26), o basco afirmou que planeja contar com o atacante em seu plantel para o trabalho que se iniciará no Mundial de Clubes.

- Rodrygo é um jogador do Real Madrid. Nós vamos conversar com todos os atletas, porque eles merecem esse afeto. Mas ele é um jogador espetacular, e nós vamos precisar dele no nosso trabalho - declarou Alonso.

O contrato do ex-Santos com o Madrid tem duração até o final do primeiro semestre de 2028, e a multa rescisória, cravada no ato da renovação em 2023, está avaliada em 1 bilhão de euros (R$ 6,46 bilhões na cotação atual). Apesar dos valores exorbitantes, Arsenal e Manchester City monitoram a situação; os Gunners, inclusive, têm por planejamento uma aproximação durante o mercado de verão.

Rodrygo lidou com uma série de problemas físicos ao longo da temporada, e esteve longe da melhor forma sob o comando de Carlo Ancelotti. No último jogo de 2024/25, inclusive, o camisa 11 não foi relacionado; posteriormente, o italiano declarou que a escolha se deu para poupar o atleta física e mentalmente, e com isso, não deve convocá-lo em seu primeiro desafio com a Seleção Brasileira.

🔢 Números de Rodrygo na temporada pelo Real Madrid

⚽ 51 jogos

🥅 14 gols

📤 9 assistências

✅ 34 vitórias

🟰 7 empates

❌ 10 assistências

🏆 Títulos: Supercopa da Uefa e Copa Intercontinental

