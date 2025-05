Principal torneio no saibro do circuito Mundial, Roland Garros começa neste domingo (25). Número 1 do mundo, caberá à bielorrussa Aryna Sabalenka a honra de disputar a primeira partida da quadra central. Número 3 do Brasil, Thiago Monteiro será o primeiro do país a entrar em quadra, em torno das 8h30 deste domingo, na quadra 9, contra o tcheco Vit Kopriva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aposentado em novembro de 2024, o espanhol Rafael Nadal é o recordista de títulos em Paris: 14. Essa será a primeira edição sem o ex-número 1 do mundo, que será, merecidamente, homenageado neste domingo.

Quadra Philippe Chatrier

7h - A. Sabalenka (1) Vs K. Rakhimova

A. Pavlyuchenkova Vs Q.Zheng

L. Musetti (8) Vs (Q) Y. Hanfmann

B. Shelton (13) Vs L. Sonego



Quadra Suzanne Lenglen

6h - Z. Sonmez Vs E. Svitolina (13)

G. Mpetshi Perricard (31) Vs Z. Bergs

F. Tiafoe (15) Vs R. Safiullin

J. Paolini (4) Vs Y. Yuan



Quadra Simonne Mathieu

6h - E. Moller (LL) Vs (12) T. Paul

D. Shnaider (11) Vs A. Sobolieva

D. Vekic (18) Vs A. Blinkova

continua após a publicidade



➡️Rafael Nadal narra anúncio de Roland Garros; veja vídeo

Quadra 6

6h - P. Stearns (28) Vs E. Lys

A. Eala Vs E. Arango

V. Royer (WC) Vs (LL) D. Galan

K. Jacquet (Q) Vs N. Borges



Quadra 7

6h - P. Kvitova Vs V.Golubic

R. Opelka Vs R. Hijikata

L. Romero Gormaz (Q) Vs T. Rakotomanga Rajaonah

E. Nava (WC) Vs B. Van de Zandschulp

Os atuais campeões de Roland Garros



Ano passado, o espanhol Carlos Alcaraz e a polonesa Iga Swiatek foram os campeões nas simples em Roland Garros.





➡️ Papa Leão XIV aceita jogo beneficente de tênis e brinca: ‘Não tragam o Sinner’