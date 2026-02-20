Calderano e Takahashi conhecem adversários da estreia no Singapura Smash

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi conheceram seus adversários no Singapura Smash, primeiro torneio deste nível na temporada do tênis de mesa. Ambos entraram na competição como cabeças de chave e iniciam a disputa a partir desde domingo (22). Além do torneio individual, o "casal Calderashi" também compete nas duplas mistas.

Calderano chega ao torneio com status de vice-líder mundial pela primeira vez. Ele alcançou o novo ranking em fevereiro deste ano, após o título da Americas Cup. Na estreia do Smash de Singapura, Hugo fará um confronto inédito contra o alemão Ricardo Walther, número 71 do mundo aos 34 anos. O atleta é soma conquistas importantes nas disputas em duplas e equipes, incluindo uma medalha de prata no Mundial por Equipes de 2022.

Número 21 do ranking, Bruna Takahashi terá um páreo duro na estreia. A adversária será a japonesa Hina Hayata, décima melhor do mundo e campeã do WTT Champions de Frankfurt em 2025. O confronto em Singapura marcará o quinto encontro entre as duas, sem nenhuma vitória da brasileira até o momento.

Os horários das partidas de Hugo Calderano e Bruna Takahashi na chave de simples ainda não foram divulgados pela World Table Tennis (WTT).

Bruna Takahashi no WTT de Montpellier 2025 (Foto: World Table Tenis)

Hugo e Bruna aguardam definição nas duplas mistas

Calderano e Takahashi também figuram entre os melhores do mundo nas duplas mistas, atualmente com o quinto lugar no ranking. Por isso, entraram como cabeça de chave e estreiam apenas na segunda rodada do Smash de Singapura.

A parceria brasileira aguarda o vencedor do duelo entre os egípcios Youssef Abdelaziz/Mariam Alhodaby e os eslovacos Lubomir Pistej/Tatiana Kukulkova, marcado para este domingo (22), às 9h55 (horário de Brasília).

