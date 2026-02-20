Lucas Pinheiro recebe premiação do COB; veja o valor

O esporte brasileiro viveu um momento de gala na Casa Brasil, em Milão, nesta quinta-feira (20). Lucas Pinheiro Braathen, primeiro atleta do país a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos de Inverno, foi homenageado com um prêmio de R$ 350 mil concedido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O cheque simbólico foi entregue por Marco La Porta, presidente do COB, e Neven Ilic, presidente da PanAm Sports.

— É de praxe o COB premiar os vencedores com uma quantia que simboliza o reconhecimento de todo o esforço. Este cheque coroa o trabalho fantástico que o Lucas fez desde o momento em que vestiu a camisa verde e amarela. É um reconhecimento mais do que justo — afirmou La Porta.

Após a cerimônia, o campeão olímpico assinou o mural do artista Kobra e celebrou o momento em um almoço com seu pai, Bjorn, além da diretoria do Comitê.

— Muita gratidão a todos que torceram por mim. Sei que este esporte é individual, mas eu nunca conseguiria isso sozinho. O que me deixa realmente feliz é que eu estou em uma posição de trazer bem para o povo agora. Tenho a atenção do povo brasileiro em casa, a oportunidade de trazer o bem, trazer uma mudança. Estou muito animado para trabalhar com o Comitê Olímpico do Brasil para ajudar a nova geração que quer entrar nos esportes, que quer ser parte desta comunidade e celebrar a diversidade do nosso país. Porque isso é o valor que realmente é significante para os esportes. Obrigado, Brasil, estamos juntos — agradeceu Braathen.

Lucas Pinheiro recebe cheque do COB após medalha olímpica (Foto: Divulgação Instagram)

Como funciona a premiação da COB?

O COB realiza essa premiação com o objetivo de reconhecer o desempenho de excelência dos esportistas brasileiros em eventos olímpicos. As cifras foram definidas antes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O montante destinado aos medalhistas é escalonado conforme a cor da medalha e o tipo de prova. Nas disputas individuais, como a de Lucas, os prêmios são de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze.

Para as modalidades em grupo, compostas por dois a seis atletas, os valores dobram: R$ 700 mil (ouro), R$ 420 mil (prata) e R$ 280 mil (bronze), sendo a quantia dividida entre os competidores. Nos esportes coletivos (com sete ou mais membros), as premiações chegam a R$ 1,05 milhão (ouro), R$ 630 mil (prata) e R$ 420 mil (bronze), igualmente partilhadas pela equipe.

Caso o atleta suba no pódio mais de uma vez, receberá premiações extras por cada nova medalha, conforma as regras do COB.

Em um movimento para valorizar ainda mais as conquistas nacionais, o COB reajustou os valores das premiações em 40% em relação ao ciclo olímpico anterior, que englobou Tóquio-2020 e Pequim-2022.