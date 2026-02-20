Bauru vence Botafogo e soma 4 vitórias consecutivas no NBB
Após vencer o Vasco e Botafogo, Bauru agora enfrentará o Flamengo em busca da "viagem perfeita"
O Bauru Basket conquistou uma importante vitória ao derrotar o Botafogo por 87 a 81, na noite de quinta-feira (19), no ginásio General Severiano, casa do Glorioso, no Rio de Janeiro. Com o quarto triunfo consecutivo no NBB, a equipe paulista se mantém na nona colocação da tabela, com 16 vitórias em 28 rodadas, e encosta de vez no G-8 da competição. Já o time carioca amarga a 18ª posição, com apenas cinco vitórias em 27 partidas.
Destaques da partida
O destaque da partida foi, mais uma vez, Dontrell Brite. O armador do Bauru foi o cestinha do confronto, anotando 21 pontos, e segue como o maior pontuador do campeonato. Brite ainda contribuiu com três assistências e quatro roubos de bola. Outros três atletas do Dragão também atingiram a marca de 15 pontos: Alex Garcia somou seis rebotes, sete assistências e dois roubos de bola; Andrezão completou um duplo-duplo com 11 rebotes, e Eugeniusz auxiliou com dois rebotes e três assistências.
Pelo lado do Botafogo, Derick liderou a pontuação, com 19 pontos. Matheusinho registrou 17 pontos, oito assistências e dois roubos de bola, e Machado fez 16 pontos, seis assistências e dois roubos de bola.
Próximos compromissos dos cubes
Após superar Vasco e Botafogo, o Bauru Basket busca a "viagem perfeita" pelo Rio de Janeiro. O Dragão enfrentará o Flamengo neste sábado (21), às 11h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV. ➡️ Clique para assistir pelo Sportv
Já o Botafogo, terá uns dias de descanso e só retorna no dia 4 de março para enfrentar o Rio Claro em São Paulo. O confronto está marcado para ás 19h30 (de Brasília).
