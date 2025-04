Caio Souza vai à final da Copa do Mundo de Ginástica

O Brasil está na final da Copa do Mundo de Ginástica por aparelhos de Osijek, na Croácia. Nesta sexta-feira (11), Caio Souza foi o quarto colocado nas barras paralelas e garantiu vaga na decisão, que acontecerá no domingo (13). O outro representante brasileiro na competição foi Tomás Rodrigues.

Caio Souza fez 13.866 pontos nas barras paralelas, mesma pontuação que o terceiro colocado, o uzbeque Rasuljon Abdurakhimov, que ficou com o terceiro lugar no critério de desempate, com maior nota de execução. O brasileiro também competiu em outros dois aparelhos: no salto, fez 13.749 pontos e foi o 10º colocado, enquanto na barra fixa teve nota de 10.833 e terminou na 27ª colocação.

Tomás Rodrigues também representou o Brasil na etapa classificatória em Osijek. No salto, conseguiu nota de 13.283 e foi o 13º colocado. Na quinta-feira (10), ele participou das provas do solo e do cavalo com alças.

Copa do Mundo da Croácia

Brasil disputou apenas a categoria masculina na Croácia (Foto: Divulgação/CBG)

As finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística acontecem no fim de semana, mas Caio Souza compete apenas no domingo (13), a partir do meio-dia, com transmissão do SporTV 2. Além da decisão nas barras paralelas, com a participação do brasileiro, o domingo também terá as disputas do salto e da barra fixa.

A etapa de Osijek, na Croácia, é a quarta do ano, mas marcou a estreia brasileira na temporada da ginástica artística, apenas com participação dos homens. A delegação feminina participará do Troféu Cidade de Jesolo, no mesmo fim de semana, na Itália.