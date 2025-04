João Fonseca segue sua preparação na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro, para o Masters 1000 de Madrid, que começa no próximo dia 23. Torcedor do Flamengo, o tenista mandou um recado para o ex-jogador e ídolo do clube, Maestro Júnior. Confira o vídeo abaixo e entenda a história:

Maestro Júnior, por intermédio de um amigo, que estava presente no local onde Fonseca treinava, avisou que iria presentear o tenista com uma camisa comemorativa do Pentacampeonato de 92. Prontamente, João respondeu o ex-jogador com um vídeo agradecendo o presente e garantiu que vai retribuir o gesto.

Conforme vemos no vídeo postado pelo Maestro Júnior, João Fonseca avisou que também irá presentear do ex-jogador com uma de suas camisas. Na legenda da postagem, o ídolo flamenguista enalteceu a humildade do tenista e garantiu que vai seguir na torcida pelo jogador e ainda o apelidou de "GUGA".

Atualmente, João Fonseca tem 20 vitórias de ATP e 13 derrotas, somando um título em Buenos Aires. Além disso, ele acumula feitos precoces sul-americanos e no tênis mundial. O tenista se tornou um dos mais jovens a ganhar um ATP, além de ser o mais jovem brasileiro a ganhar uma partida de Grand Slam.