A campeã olímpica Rafaela Silva garantiu vaga no Pan-Americano de Judô, após vencer a Seletiva Nacional na última quinta-feira (10), em São Paulo. Medalhista em Tóquio e Paris, Daniel Cargnin também venceu seus confrontos e confirmou a classificação.

Rafaela Silva, que competiu pela categoria leve (-57kg) em Paris, mudou de categoria para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 e disputou a seletiva pela meio-médio (-63kg). Ela confirmou a vaga após superar a também medalhista olímpica Ketleyn Quadros e Nauana Silva. Já Daniel Cargnin venceu o confronto com Vinicius Ardina para carimbar a vaga.

Beatriz Souza (+78kg), Larissa Pimenta (-52kg), Willian Lima (-66kg) e Rafael Macedo (-90kg) já estavam confirmados no Pan sem precisar passar pela Seletiva Nacional, devido aos resultados nos Jogos Olímpicos de Paris. Jéssica Pereira (-52kg), Giovanna Santos (+78kg), Ronald Lima (-66kg) e Leonardo Gonçalves (+100kg) também foram dispensados da seletiva por falta de adversários elegíveis.

Brasil disputa o Pan de Judô no final de abril (Foto: Anderson Neves/CBJ)

Pan-Americano e Oceania de Judô

O Campeonato Pan-Americano e Oceania de Judô 2025 acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 25 e 27 de abril, e vale 800 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô. O ranking é parâmetro de posicionamento dos atletas nas chaves das principais competições no circuito mundial.

De acordo com os critérios definidos pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), integrarão a Seleção para a disputa do Pan-Americano e Oceania atletas que fizeram parte da equipe olímpica do judô brasileiro nos Jogos Olímpicos Paris 2024; os medalhistas em Grand Slam e/ou Grand Prix em 2024 ou 2025; os campeões do Campeonato Brasileiro Sênior e do CBI Troféu Brasil de 2024; e os medalhistas do último Campeonato Mundial Júnior.

Confira a lista completa de selecionados

Categorias femininas

-48kg - Natasha Ferreira

-52kg - Larissa Pimenta

-52kg - Jéssica Pereira

-57kg - Shirlen Nascimento

-63kg - Rafaela Silva

-70kg - Luana Carvalho

-78kg - Beatriz Freitas

+78kg - Beatriz Souza

+78kg - Giovanna Santos

Categorias masculinas

-60kg - Michel Augusto

-66kg - Willian Lima

-66kg - Ronald Lima

-73kg - Daniel Cargnin

-81kg - Gabriel Falcão

-90kg - Rafael Macedo

-90kg - Giovani Ferreira

-100kg - Leonardo Gonçalves

+100kg - Rafael Buzacarini