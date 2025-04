Volante de Alonso se solta durante treino livre; veja vídeo

Fernando Alonso teve problemas com o volante durante o segundo treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1, nesta sexta-feira (11), no Circuito Internacional do Sakhir. A peça se soltou no meio da curva e tirou o piloto espanhol da pista por meia hora.

Alonso já havia sinalizado o problema e pedido para trocar o volante. Pelo rádio, avisou à equipe da Aston Martin que ele estava desligando. O espanhol não participou do primeiro treino livre, quando foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich.

Com os problemas mecânicos, Fernando Alonso terminou o segundo treino livre na 15ª colocação, com o tempo de 1:31.825.

O TL2 do Bahrein

Oscar Piastri foi o mais rápido do segundo treino livre do Grande Prêmio do Bahrein. A McLaren repetiu o bom desempenho do primeiro treino, com Lando Norris na segunda colocação. George Russell, da Mercedes, completou o top 3 da sessão.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez o 13º melhor tempo, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que terminou em 20º.