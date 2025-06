Irreverente cazaque Bublik responde se jogaria o Rio Open

Aos 27 anos, Alexander Bublik foi a sensação de Roland Garros, alcançando uma inédita fase de quartas de final, seu maior feito em Grand Slams até hoje. Após a derrota para o italiano Jannik Sinner, nesta quarta, o primeiro cazaque a ir tão longe nesse nível de torneio respondeu se jogaria o Rio Open.



Como se sabe, o torneio no Jockey Club é o maior da América do Sul e faz parte da gira no saibro do continente, assim como os ATP 250 de Buenos Aires e de Santiago.



O tenista não pestanejou ao responder aos jornalistas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. E com a sinceridade que lhe é peculiar:



- Teremos que ver as propostas, hein? Não iria de graça. Desculpe, mas acho que estes torneios não são para mim. Não passamos muito tempo em casa. Se eu sacrificar a gira europeia indoor, ficarei três semanas na Austrália, três semanas na América do Sul, depois tem Indian Wells e Miami. Então, não vou ficar muito tempo em casa. Como eu disse, depende do que estiver em jogo, mas, na verdade, não pretendo jogar, porque isso me tira semanas de licença como pai e marido, o que também é importante para mim - disse o tenista, de 27 anos, que já foi 17º do mundo, ano passado.

Bublik faz graça após a derrota



Alexander Bublik perdeu o jogo (para o italiano Jannik Sinner), mas não a piada. O irreverente cazaque, após a contundente derrota para o líder do ranking nas quartas de final de Roland Garros, em sua melhor campanha em Grand Slam, aos 27 anos, não perdeu o bom humor. O placar foi 6/1, 7/5 e 6/0, em apenas 1h49m.

'Quase peguei ele, pessoal', escreveu, nas redes sociais, o 62º do mundo, que, pela campanha em Paris, vai subir para o 43º lugar do ranking, na próxima segunda-feira. Sua melhor colocação, até hoje, foi alcançada em 2024: 17ª.



Cazaque despachou dois top 10 em Paris

Até esta semana, Bublik nunca havia passado da segunda rodada. E com vitórias contra favoritos, como o britânico Jack Draper (5º, nas oitavas), e o australiano Alex De Minaur (9º), na segunda rodada, o cazaque deixou a quadra, nesta quarta, emocionado e ovacionado.



Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



