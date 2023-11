— A natação surgiu na minha vida devido ao meu irmão mais velho, Augusto, e na época meus pais se divorciaram Eu tinha uns sete, oito anos e ele já nadava. Fui morar com a minha mãe, que trabalhava, e para não ficar o resto do dia em casa, comecei a ir com o meu irmão para as aulinhas de natação. Ele é uma pessoa muito competitiva, que sempre disputou tudo comigo, seja no videogame ou nos outros esportes, até em rodízio de pizza, quem comia mais pedaços. Então, na natação não foi diferente, ele sempre demonstrou muita competitividade comigo e, por ser mais velho, se sentia na vantagem. Ele é um tipo de pessoa que joga na cara da outra quando vence. Assim, comecei a ficar de saco cheio por perder para ele em tudo, e resolvi escolher alguma coisa que ele gostava muito, para investir o meu tempo, energia para tentar ganhar dele um dia e retribuir todas as provocações dele — disse o nadador.