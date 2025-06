Nove dias após a final de Roland Garros, o atual campeão do Grand Slam, Carlos Alcaraz, estreia nesta terça-feira, no ATP de Londres. O espanhol, atual número 2 do mundo, enfrenta o compatriota Alejandro Fokina, número 28 no ranking da ATP, em sua primeira partida após a vitória na final de Paris. O jogo, que acontece na Andy Murray Arena, começa em torno das 12h (horário de Brasília) e tem transmissão da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz treina saque em Londres (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Bublik avança em Halle e aguarda por revanche contra Sinner

Essa vai ser a primeira partida de Alcaraz após vitória histórica contra Jannik Sinner (1º) na final de Roland Garros.

Carlos Alcaraz segurando o troféu de Roland Garros (Foto: Divulgação)

➡️ Algoz de João Fonseca em Madri conquista a 200ª vitória na carreira

Virada histórica de Alcaraz na final de Roland Garros

Não poderia ter sido mais dramática a primeira final de Grand Slam entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Neste domingo, na decisão mais longa da história de Roland Garros, o espanhol, de 22 anos, salvou três match-points e derrotou o italiano, de 23, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (10/2), após 5h29m.

Foi o quinto Slam do bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024) e, agora, bi em Paris. Em 2022, no US Open, o vice-líder do ranking ergueu o primeiro troféu desse nível. Alcaraz se torna o primeiro na Era Aberta (desde 1969) a vencer suas cinco primeiras decisões de Slam. O espanhol também se tornou o terceiro a vencer, na Era Aberta, uma final de Slam após salvar match-points. Os outros foram o argentino Gaston Gaudio (em Roland Garros, em 2004) e o sérvio Novak Djokovic (em Wimbledon, em 2019).

continua após a publicidade

Outro que estreia, mas no ATP de Halle nesta terça-feira é João Fonseca. O brasileiro enfrenta o italiano Flavio Cobolli. Os dois entram em quadra logo após o embate entre o russo Andrey Rublev (14º) e o austríaco Sebastian Ofner (122º), que abre a programação da quadra central, às 6h30 (de Brasília). Também nesta terça, após a partida de simples, em torno das 12h, o brasileiro joga duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão de Stefanos Tsitsipas, 25º do mundo e ex-top 10. Os rivais serão o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler.

João Fonseca treina para a estreia do ATP de Halle, na Alemanha (Foto: divulgação)

➡️ João Fonseca x Flavio Cobolli, na estreia de Halle: onde assistir e horário

Onde assistir a Alcaraz x Fokina, estreia do ATP 500 de Londres

📅 Dia: terça-feira, 17 de junho de 2025;

⏰ Horário: em torno das 12h (horário de Brasília)

🗺️ Local: Andy Murray Arena, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)