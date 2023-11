Mas a campanha chegou ao fim de forma oficial apenas no domingo (26), com a cerimônia de encerramento. O último dia de competições reservou pódios no ciclismo e no badminton, totalizando 11 premiações, com cinco ouros e seis pratas. Quem abriu os trabalhos foi Daniele Souza no badminton, conquistando a medalha de ouro na classe WH1 (cadeira de rodas) simples.