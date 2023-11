— A participação brasileira nos Jogos Pan-americanos de Santiago foi histórica, com a superação do número de medalhas de ouro e no total. Com o talento e dedicação dos atletas e através do trabalho do COB e das Confederações, o Brasil está se consolidando no segundo lugar do quadro de medalhas na competição, algo inimaginável recentemente. Ter o maior número de indicados no prêmio da Panam evidencia o grande momento do esporte brasileiro — disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.