Sonnen reprova desejo de Alex Poatan: ‘Pode virar vergonha’

Chael Sonnen, ex-lutador e comentarista, discutiu a possibilidade de uma revanche entre Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev. A conversa ocorreu após Pereira expressar o desejo de enfrentar novamente Ankalaev para tentar recuperar o cinturão dos meio-pesados (93 kg), perdido no UFC 313.

Sonnen expressou admiração por Pereira, mas observou que a primeira luta não foi tão competitiva, com um placar de quatro rounds a um. Ele mencionou que, apesar de Pereira ter defendido bem as quedas, o ritmo lento e a ausência de momentos decisivos não contribuíram para uma narrativa empolgante.

- Sou um grande fã do Alex Pereira, tanto pessoalmente quanto pelo seu trabalho no octógono. Aquela primeira luta foi 4 a 1. Foram quatro rounds contra um. Realmente não foi tão competitiva.

Além disso, Sonnen alertou para o risco de Pereira sofrer uma segunda derrota consecutiva contra Ankalaev, o que poderia prejudicar sua reputação e carreira. Ele sugeriu que Pereira deveria considerar outras opções, como mudar de categoria de peso.

- A luta foi apertada, ele defendeu as quedas, isso acrescentou à história. Deixe para lá. Não houve nada vergonhoso nisso. Mas se você fizer a revanche e perder duas seguidas… Aí sim, pode surgir um pouco de vergonha.

Sonnen também opinou que o futuro de Pereira poderia estar nos pesos pesados, uma mudança de categoria vista como um caminho natural antes da derrota para Ankalaev. Agora, com a perda do cinturão, a insistência em uma revanche é vista por Sonnen como uma jogada arriscada. "A grande chance para Pereira não está com Ankalaev, mas sim subindo para os pesos pesados", opinou.

Alex Poatan revela problemas antes da luta contra Ankalaev

- Como sempre falei, não gosto de dar desculpas. Nem querer tirar o mérito do adversário, mesmo não concordando com a decisão (dos juízes). Não quero tirar o mérito dele, cada um tem seus problemas, eu tive os meus. Mas o que posso falar é que não, minha mão estava boa, mas muitas coisas aconteceram. Muitas coisas (aconteceram). Não quero dar desculpa. Talvez se eu tivesse ganho, falaria tudo o que aconteceu, como fiz das outras vezes. Mas não (venci), vai chegar o momento. Tenho a chance de disputar o cinturão novamente e vai chegar o momento em que posso estar falando - afirmou Alex Poatan.