O Brasil está prestes a disputar a grande final dos Jogos Mundiais Universitários no basquete masculino. Após uma vitória emocionante contra a Alemanha, anfitriã do torneio, na semifinal, a Seleção Brasileira Universitária masculina se prepara para encarar os EUA na busca pela medalha de ouro na competição. A partida decisiva acontece no próximo sábado (26), às 15h (de Brasília), e será transmitida ao vivo pelo site FISU TV.

continua após a publicidade

➡️Lenda do basquete brasileiro renova com Bauru, aos 45 anos; veja

A vitória que levou o Brasil à final da Universíade também assegurou, no mínimo, a medalha de prata para o país. Com esse resultado, a delegação brasileira acumula um total de nove medalhas: uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze. As duas medalhas restantes ainda aguardam definição de cor, já que, além do basquete masculino, o vôlei masculino também alcançou a final.

Brasil 83 x 78 Alemanha

O Brasil começou em desvantagem, mas virou o jogo no primeiro quarto com cestas de três de Rafael Silva e Yuri, apesar de terminar atrás em 23 a 20. No segundo quarto, a Alemanha abriu seis pontos, mas o Brasil reagiu e virou para 50 a 43.

continua após a publicidade

No terceiro quarto, a Alemanha fez 21 a 2, terminando à frente por 69 a 59. No entanto, o Brasil voltou forte no último quarto, marcando 12 a 1 e retomando a liderança em 71 a 70.

Nos minutos finais, uma confusão no placar foi corrigida, e o Brasil reassumiu a frente em 74 a 72. Apesar de a Alemanha virar para 77 a 74, o Brasil garantiu a vitória nos lances livres, fechando em 83 a 78 e avançando para a final do basquete masculino na Universíade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte