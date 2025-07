O XTerra, maior circuito off-road do mundo, realizará competições em quatro modalidades esportivas na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. O evento acontecerá entre 15 e 17 de agosto de 2025, marcando a quarta edição consecutiva na cidade do litoral norte paulista.

As provas incluirão corrida em trilha com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, triatlo, natação em águas abertas e categorias para crianças. Todas as atividades serão realizadas em meio à natureza característica da região.

O circuito já passou por mais de 45 países em sua história, reunindo aproximadamente 70 mil participantes e 300 mil espectadores. As inscrições para as diversas modalidades estão disponíveis no site oficial do evento, xterrabrasil.com.br.

A cada edição do XTerra, mais de 300 pessoas são contratadas para trabalhar na organização, incluindo moradores locais que recebem treinamentos e capacitação específica. O evento conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Turismo de Caraguatatuba, da Fischer e da Speedo.

Responsabilidade ambiental

A realização das competições deve impulsionar o turismo na cidade, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia e prestação de serviços. A Praia Martim de Sá, reconhecida por sua beleza natural, oferece condições ideais para as provas programadas.

— Nosso objetivo vai muito além do simples uso dos locais pelos quais passamos. Acreditamos que temos responsabilidades ambientais e sociais. A prática esportiva envolve cuidar dos lugares e das comunidades que nos cercam nessa jornada, é um compromisso com as futuras gerações — afirma Mauricio Leal, Gerente de Projeto da X3m, empresa responsável pela organização e promoção do XTerra no Brasil.

Leal destaca ainda o trabalho ambiental realizado durante o evento.

— Temos o orgulho de dizer que limpamos mais de 80 quilômetros de trilhas por edição — declarou o gerente.

O XTerra tem como propósito incentivar práticas esportivas enquanto preserva o meio ambiente e contribui para a economia das localidades onde é realizado. O circuito atrai competidores de diferentes níveis, democratizando o acesso às provas "off-road".

