Arman Tsarukyan, embalado por uma sequência de quatro vitórias e ocupando a segunda posição no ranking, é considerado um forte candidato a desafiar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC. No entanto, o atual campeão, Ilia Topuria, parece ter outros planos. Conhecido como ‘El Matador’, o georgiano foi claro em descartar a possibilidade de enfrentar o armênio no octógono.

Topuria critica Tsarukyan

Durante uma entrevista ao portal ‘Nelk Boys’ na plataforma ‘Kick’, Topuria relembrou um incidente ocorrido no UFC 311, em janeiro. Arman Tsarukyan retirou-se de uma disputa de título contra Islam Makhachev no dia da pesagem, alegando uma lesão nas costas, o que abriu espaço para Renato "Moicano" competir pelo cinturão.

Esse comportamento não foi bem visto, especialmente entre os executivos do UFC. Segundo Ilia, essa incerteza em combates tão importantes impede que Tsarukyan o desafie enquanto ele for o campeão dos pesos-leves. Em tom provocativo, Topuria ainda questionou a relevância de Tsarukyan na organização.

- Primeiramente, quem se importa com ele? (Arman). Ele é esquisito, cara. (Saiu da luta) sem motivo. Quando você coloca tanto esforço no jogo e tem um cara na sua frente que talvez possa sair da luta, não é algo bom para nós, não mesmo. ‘Ah, minhas costas!’. Irmão, não me importo. Eles (UFC) vão dar uma luta para ele antes do ‘title shot’ porque não tem como – eu sou o campeão mundial. Eu nunca vou dar uma chance para ele lutar pelo título. Se fosse o caso, eu diria: ‘Tomem meu cinturão, não farei isso - declarou Topuria.

A reação de Tsarukyan não demorou a surgir. Nas redes sociais, o armênio respondeu à declaração de Topuria com uma provocação, sugerindo que o campeão estaria criando obstáculos para evitar enfrentá-lo, considerado uma ameaça ao seu título nos pesos-leves.

- Imagina se autointitular um campeão, mas já estar procurando por uma desculpa. Você pode abdicar (do cinturão), ou eu vou tomá-lo. De um jeito ou de outro, será meu - projetou Tsarukyan , em sua conta oficial no ‘X’ (antigo Twitter).

Se Topuria conseguir vetar Tsarukyan temporariamente, ele restringirá suas opções de adversários. Além do armênio, Justin Gaethje e Paddy Pimblett são outras possibilidades de desafiantes. Resta agora saber qual será a decisão do UFC para manter a categoria ativa e competitiva.

