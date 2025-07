Stephen Curry fala sobre aposentadoria ‘Fiz tudo que pude’

Em uma entrevista ao canal Complex Sports, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, Stephen Curry, falou sobre sua aposentadoria. Aos 37 anos, o astro do Golden State Warriors disse que o fim da sua carreira não está perto.

Stephen Curry do Golden State em partida contra o Portland Trail Blazers (Foto: Alika Jenner / Getty Images via AFP)

— Estou meio que encarando isso em blocos de dois anos… Só quero estar em uma posição em que eu possa dizer que fiz tudo o que pude — disse o jogador — Não estou nem perto [de me aposentar] — afirmou o armadoe do Golden State Warriors

Com quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular e um de MVP das Finais, Stephen Curry não apenas colecionou troféus, mas revolucionou o jogo. Sua habilidade única nos arremessos de três pontos forçou todas as equipes da liga a se adaptarem, criando uma nova era no basquete.

O armador e ídolo da NBA ainda tem contrato com os Warriors e o desejo de competir em alto nível. No entanto, sua fala demonstra uma consciência clara de que está na reta final de uma carreira brilhante.

Torcida do Warriors reclama da falta de reforços

Apesar da chegada de Jimmy Butler no meio da última temporada, a torcida dos Warriors manifesta insatisfação com a falta de movimentações expressivas nessa offseason. Desde a eliminação para o Minnesota na semifinal da conferência na última temporada e a saída de Klay Thompson para o Dallas Mavericks, a franquia tem sido criticada por não entregar o suporte necessário a Curry, que está cada vez mais próximo do fim da carreira.

