O Brasil enfrenta a Dinamarca nas quartas de final do Mundial masculino de Handebol. A Seleção Brasileira já garantiu a melhor campanha na história da competição, mas a equipe verde-amarela pode chegar ainda mais longe. A partida será nesta quarta-feira (29), em Oslo, na Noruega, às 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão do canal fechado Sportv 2.

Haniel é o artilheiro do Brasil no Mundial, com 28 gols em seis partidas. O goleiro Rangel aparece entre os cinco melhores da posição no torneio, com aproveitamento de 40% nas defesas. A equipe verde-amarela tem funcionado bem e dando respostas diante das dificuldades de cada jogo.

Como a Dinamarca vem para enfrentar o Brasil?

Brasil comeora a vitória sobre os EUA no Mundial de handebol masculino (Foto: Beate Oma Dahle / NTB / AFP)

O Brasil encara mais uma pedreira pela frente. A Dinamarca esteve nas últimas três decisões olímpicas e venceu duas delas, em 2016 e 2024. Os dinamarqueses, que buscam o tricampeonato consecutivo no Mundial, triunfaram nos seis jogos que fez na edição de 2025.

A partida contra a Dinamarca é o maior desafio do Brasil até agora na competição. Portanto, a Seleção já mostrou que pode derrubar gigantes, como Suécia, Noruega e Espanha. Os suecos são tetracampeões do mundo e dono de quatro pratas olímpicas. Já os espanhóis, possuem dois títulos mundiais e cinco medalhas em Olimpíadas, incluindo o bronze em Paris 2024.

